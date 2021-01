Les Pistons totalement plombés par leur début de match raté face à Utah

Sans Killian Hayes et Derrick Rose, c’est très compliqué pour Detroit en ce début de match. Mike Conley et Donovan Mitchell sont en grande forme et artillent à tout-va de loin. Écartelée, la défense des Pistons se fait prendre dans son dos et c’est une vraie démonstration offensive des extérieurs de Sale Lake City.

Les hommes de Dwane Casey sont totalement dépassés, alors que Bojan Bogdanovic, Joe Ingles et Jordan Clarkson se joignent à la fête. Résultat : déjà +15 (34-19) à la fin du premier quart-temps pour les visiteurs…

Ça sent très mauvais pour la troupe du Michigan, Jerami Grant étant la seule véritable menace de son équipe dans ce début de match. Sekou Doumbouya la remplace mais le Français n’est pas inspiré. Il force, se place mal offensivement et sur un airball, il retourne rapidement sur le banc. On ne le reverra plus de la rencontre.

Jerami Grant bien seul à Detroit

Les Pistons sont toujours distancés, Jerami Grant devant se battre pour garder son équipe dans le coup (57-40) à la pause. La bonne nouvelle, pour Detroit, c’est que le Jazz est beaucoup moins fringant.

La ligne arrière commence à s’isoler, multipliant les longues séquences de dribbles. Donovan Mitchell est ainsi secoué par Josh Jackson, et le All-Star semble bien décidé à montrer qui est le patron, quitte à oublier ses coéquipiers. Jordan Clarkson est dans le même état d’esprit et c’est tout le jeu collectif d’Utah qui s’étiole.

Sous le cercle, Rudy Gobert ne touche pas un ballon, ou alors au niveau de la tête de raquette. Les Pistons l’attendent alors et son dribble ne lui permet pas de faire la différence tout seul. Clairement, le Français ne sert qu’à poser des écrans et prendre des rebonds offensifs depuis le début du match. Et quand il touche enfin le cuir, il se fait contrer par Jerami Grant, fait un marcher ou loupe encore deux tirs faciles sous le cercle.

C’est assez affreux du côté de Salt Lake City, et le Jazz a la chance que les shooteurs du Michigan ratent tout (10/42 à 3-points dont 1/8 pour le seul Svi Mykhailiuk) pour rester en tête (74-69) après trois quart-temps.

Quin Snyder énervé

Quin Snyder est tout de même très énervé, et il laisse sa plaquette au milieu de ses joueurs durant la pause, préférant s’asseoir ailleurs, puisqu’ils ne semblent pas écouter ses consignes. Les artilleurs extérieurs d’Utah rentrent les tirs suffisants pour garder un écart mais un tir très bizarre à 3-points de Wayne Ellington avec la planche ramène finalement les Pistons à cinq longueurs (91-86) dans les deux dernières minutes du match.

Detroit peut y croire alors que Rudy Gobert perd encore un ballon en attaque, mais le Français se rattrape en contrant Mason Plumlee. Le Jazz finit le match aux lancers et peut souffler après cette victoire (96-86) peu brillante.

De quoi remonter à la troisième place de l’Ouest pour Utah (6-4) alors que Detroit plonge (2-8) à l’Est. Mais pour Quin Snyder, il va falloir trouver un meilleur équilibre général car le jeu est beaucoup trop tourné vers l’extérieur, avec le quatuor Conley – Mitchell – Bogdanovic – Clarkson qui prend tous les tirs.