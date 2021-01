L’opération portes ouvertes continue à Sacramento

122 contre Houston, 137 face aux Warriors, 124 contre Chicago malgré la victoire et 144 points cette nuit à la maison face à Toronto, les soucis défensifs des Kings commencent à devenir sérieusement inquiétants !

Cette nuit encore, les arrières adverses, pourtant privés de Kyle Lowry, ont pris feu et le quatuor VanVleet-Powell-Flynn-Davis a inscrit 86 points au total dans la victoire 144-123 des Raptors. Mais pour Luke Walton, les problèmes défensifs de son équipe ne sont pas seulement l’affaire de ses arrières.

« Tout ne repose pas sur nos arrières, parce qu’on a beaucoup switché. On s’est fait scorer dessus à tour de rôle », a-t-il rappelé, avant de déplorer l’attitude de ses joueurs et son manque de « fierté ». « Ça doit commencer avec la volonté individuelle d’être un bon défenseur. Le souhait d’être une bonne équipe défensive vient ensuite. Ça demande du temps, de la confiance et davantage de vécu collectif ».

Ce manque d’implication en défense peut aussi être révélateur de certaines tensions au sein du groupe, la défense étant avant tout question d’état d’esprit. Pour De’Aaron Fox, les Kings ont encore trop peiné sur la défense en un-contre-un.

« Dans cette ligue, tu dois pouvoir défendre en un-contre-un », a-t-il souligné. « Parce qu’au bout du compte, ça finira toujours par un post-up, un « pick-and-roll », ou du jeu en isolation. C’est le basket de la NBA. On n’a simplement pas été présents dans notre défense individuelle ».

De manière générale, Fox est dépité… « Défensivement, nous n’aurions pas pu gagner le moindre match en NBA. On a shooté à 60% ce soir ! On ne peut pas perdre un match quand on tire à 60% ! »

Hassan Whiteside relancé contre les Blazers ?

A la recherche d’un moyen d’inverser la tendance, Luke Walton pourrait profiter de la prochaine venue de Portland et sa paire Nurkic-Kanter au poste 5 pour relancer un Hassan Whiteside, qui apportera au minimum de la dissuasion près du cercle.

« A un moment, si le groupe avec lequel on joue n’arrive pas à faire les stops dont on a besoin, on doit chercher à changer des choses », a-t-il ajouté. « On donnera peut-être plus de minutes à Hassan pour aider à protéger la peinture et nettoyer le rebond ».

Hassan Whiteside a été cantonné au bout du banc depuis le début de saison avec à peine plus de 11 minutes en moyenne sur six matchs. Il n’est pas entré en jeu à trois reprises, essentiellement pour des raisons de match-up d’après Luke Walton.