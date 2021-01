Sa raquette décimée, Boston fait enfin confiance à Tacko Fall

Boston n’est pas épargné par la nouvelle vague de Covid-19 qui touche la NBA : Tristan Thompson, Rob Williams et Grant Williams ont tous les trois été placés en quarantaine, pendant une semaine au moins. Brad Stevens doit donc faire sans plusieurs de ses intérieurs, ce qui offre une belle opportunité à Tacko Fall d’avoir, pour la première fois de sa jeune carrière, des minutes qui comptent en NBA.

Cette opportunité tant attendue est arrivée hier soir face aux Wizards, plus tôt que prévu avec les deux fautes rapides de Daniel Theis. Et le Sénégalais a vite rassuré avec un gros contre sur Russell Westbrook dix secondes après son entrée en jeu. Au final, il a joué 19 minutes dans la victoire des siens, pour 4 points, 8 rebonds et 3 contres.

« C’est son truc, il a fait du bon boulot pour protéger le cercle. Et il a aussi gêné les extérieurs adverses sur leurs tirs et pick-and-rolls plusieurs fois. Il a beaucoup travaillé là-dessus. » Un aspect du jeu important pour pouvoir faire confiance à l’intérieur. Comme le placement loin du ballon, le repli défensif, la pose des écrans, le timing ou la lecture du jeu.

« Je sais que j’ai ma place ici »

« Je suis de plus en plus à l’aise, et ça a facilité mon travail. Je peux voir des choses que je ne voyais pas il y a un an, les anticiper » note le pivot, qui n’avait eu droit qu’à sept bouts de match pour sa saison rookie. « C’est le fruit de tout le travail que j’ai fourni avec l’aide des coachs, surtout Coach Jay Larranaga. »

« Tacko progresse depuis son premier jour ici. Il est prêt, comme vous l’avez vu ce soir » souligne Jaylen Brown. « Il a défendu, protégé le cercle, fait tout ce qu’on lui demande, et c’était son premier match. Je pense que plus il jouera, plus il progressera. »

Il aura au moins trois opportunités de plus avant le retour de ces camarades. Avec pour objectif de prouver qu’il en mérite encore d’autres après leur retour. « Je sais que j’ai ma place ici » assure-t-il. « Il faut juste que j’aille sur le terrain et que je fasse mon job avec régularité. »