Sixers, Mavericks, Celtics, Grizzlies… Le Covid-19 gagne du terrain en NBA

Après la réussite sanitaire de la « bulle », cette saison 2020/21 ouverte était un vrai défi face au Covid-19. Un défi actuellement très compliqué puisque la NBA est de nouveau perturbée par plusieurs cas positifs et une multiplication de cas contacts. La situation des 76ers, chez qui Seth Curry a été contrôlé positif, semble à l’heure actuelle la plus préoccupante.

Selon ESPN, la ligue s’interroge même à reporter la rencontre de la nuit prochaine entre 76ers et Nuggets, comme elle l’avait fait au début de saison pour les Rockets et le Thunder. Car pour l’heure, Philadelphie n’a que six joueurs à disposition (Ben Simmons, Dwight Howard, Tony Bradley, Tyrese Maxey, Isaiah Joe et Dakota Mathias) alors qu’il en faut au moins huit.

Les 76ers attendent l’évaluation de la ligue concernant la liste des joueurs qui ont été en contact rapprochés avec Seth Curry. Les sept membres de l’équipe concernés sont actuellement sous les protocoles de santé et de sécurité de la ligue sur le Covid-19.

Jonas Valanciunas sorti du match

D’autres joueurs à travers le pays suivent les mêmes dispositifs de prévention mis en place par la ligue. C’est le cas chez les Grizzlies avec Jonas Valanciunas, qui a quitté ses partenaires au milieu de la rencontre face aux Nets cette nuit, malgré un test négatif. Le pivot est visiblement cas contact.

« Dès qu’on a eu la confirmation de la part de la ligue, nous avons dû le sortir du match par précaution et le placer sous le protocole. Le principal est qu’il n’est pas positif mais on est très prudent », décrit Taylor Jenkins. « Nous avons dû prendre cette décision immédiatement. »

Du côté des Mavs en revanche, un joueur a bien été contrôlé positif selon The Athletic. Si bien que trois membres de l’équipe, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, n’ont pas pris le vol retour de Denver à Dallas et ont été placés en quarantaine. Ils seront donc absents pour le match de la nuit prochaine, face au Magic, et devraient manquer les deux matches suivants.

Les Celtics ne sont pas non plus épargnés. Cette nuit face aux Wizards, Brad Stevens a dû faire sans Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams, tous les trois placés en quarantaine.

On attend maintenant de connaître la prochaine communication de la ligue sur le nombre total de contaminés. Il y a deux jours, elle annonçait seulement quatre cas.