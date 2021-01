La connexion Trae Young – John Collins brouillée ?

Après avoir débuté la campagne par quatre victoires en cinq matchs, les Hawks viennent de tomber trois fois de suite, face aux Cavaliers, aux Knicks et aux Hornets. Et face à Charlotte, c’est la performance de Trae Young qui a intrigué, le meneur s’étant contenté de 7 points à 2/9 au tir et 3 passes décisives, mais 7 pertes de balle. Bien loin des 28.6 points et 9.1 passes décisives de moyenne qu’il compilait sur les sept premières rencontres.

Un simple match raté ? The Athletic révèle une situation un peu plus complexe, avec une séance vidéo agitée suite à la défaite face à New York. John Collins aurait ainsi pris la parole pour critiquer la mise en place offensive de son coéquipier, les systèmes n’étant pas lancés assez vite et le ballon ne circulant pas assez à son goût.

Le ton n’est pas monté et l’intérieur assure que « Trae est toujours (mon) frère » mais plusieurs membres de l’équipe pensent que la performance ratée de Trae Young au match suivant est directement liée à ces critiques.

Car le meneur a visiblement très mal pris les reproches de son camarade, et Clint Capela lui a parlé de son expérience à Houston, où les demandes similaires de Dwight Howard à James Harden avaient creusé un fossé définitif entre les deux hommes. Le Suisse n’a pas envie que le scénario se répète en Géorgie.

John Collins veut son chèque

Le problème, c’est que John Collins n’a pas obtenu la prolongation qu’il souhaitait de la part des Hawks, refusant une offre de 90 millions de dollars parce qu’il espérait le max, soit 163 millions de dollars sur cinq ans.

L’ailier fort espère donc récupérer son gros chèque l’été prochain et avec le recrutement d’Atlanta à l’intersaison (Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic…), il a sans doute peur de perdre de l’influence en attaque et donc de la valeur sur le marché. Pour lui, avoir davantage le ballon offensivement est donc crucial en vue de la free agency.

De quoi mettre la pression sur Lloyd Pierce, qui doit faire progresser les Hawks dans sa troisième saison au club, après deux premières campagnes décevantes, mais placées sous le signe de la reconstruction. Avec le recrutement automnal, le technicien ne peut pas se permettre une troisième campagne ratée et, toujours selon The Athletic, ça commence doucement à gronder en interne sur sa gestion, lors des matchs mais également face à la presse, le coach évitant les critiques directes contre certains joueurs. Notamment Trae Young.