Si, sur le plan comptable, les Lakers réalisent un bon début de saison, tout n’est pas parfait dans le jeu. Titulaires d’un bilan de 6-2, grâce à leur « road-trip » parfait à San Antonio puis Memphis (quatre victoires en autant de confrontations), les champions en titre s’en remettent pour l’heure aux exploits de LeBron James et Anthony Davis pour plier leurs matchs dans le « money time » et, plus globalement, dans les quatrièmes quarts-temps.

Ce fut encore une fois le cas cette nuit chez les Grizzlies qui, comme il y a deux jours, ont poussé la franchise de Los Angeles dans ses retranchements. Accrocheurs, les hommes de Taylor Jenkins ont cru à un succès surprise jusque dans les cinq dernières minutes. Mais c’était avant que le duo James/Davis n’enterre leurs espoirs (17 points à eux deux, dans le dernier acte), inscrivant 15 des 17 derniers points des « Purple & Gold » (de 77-79 à 94-92).

Après la partie, plutôt que de s’attarder sur les démarrages « diesel » de ses hommes, Frank Vogel préférait se réjouir de la performance de LeBron James, encore décisif avec 21 de ses 26 points en deuxième mi-temps.

« C’est ce pourquoi il est génial », s’enthousiasme le coach angeleno pour Lakers Daily. « Il est l’une des personnes les plus impressionnantes que je connaisse. Il trouve toujours le moyen de réussir des actions de super-héros. Mais notre objectif est de nous assurer que nous n’ayons pas besoin de ces actions de super-héros pour conclure nos rencontres, même si tu ne peux parfois pas faire autrement. J’ai énormément confiance en LeBron James dans le quatrième quart-temps. Je ne vois vraiment pas d’autres manières de le dire. Je lui fais confiance. »

Savoir gagner coûte que coûte

Et LeBron James rend bien toute cette confiance à son entraîneur. Malgré ses 36 ans, le « King » est toujours capable de prendre un match à son compte dès qu’il le souhaite, pour assurer l’essentiel : la victoire.

« Nous sommes ici pour travailler, nous améliorer et gagner. Nous souhaitons nous créer de bonnes habitudes. Il y aura des moments où nous ne jouerons pas comme nous pouvons le faire, mais nous voulons tout de même nous créer de bonnes habitudes et c’est ce que nous avons fait lors de ce road-trip, d’après moi. »

Pouvoir s’appuyer sur un leader capable d’élever son niveau de jeu sur commande, ou presque, facilite évidemment la vie des joueurs qui l’entourent. Anthony Davis se satisfait ainsi logiquement d’évoluer au sein d’un effectif aussi riche et qualitatif, pour sa deuxième saison passée avec les Lakers.

« Lorsque vous avez de tels créateurs et scoreurs sur le parquet, c’est plus facile. Nous n’aimons pas ce terme de « rallumer l’interrupteur », parce que nous voulons qu’il soit allumé constamment, mais c’est bien d’avoir des joueurs capables de faire les bonnes actions, des deux côtés du parquet, surtout en fin de match. Cela commence avec [LeBron James], dont la capacité à passer la balle et lire les défenses est incroyable. Et c’est pour cela que le ballon se trouve entre ses mains et, même quand il n’y est pas, nous savons où il doit aller en fin de match. »