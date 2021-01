En patron, LeBron James achève les Grizzlies dans le quatrième quart-temps

Une fois n’est pas coutume, les Lakers entrent bien dans leur partie, grâce à l’omniprésence de LeBron James couplée à l’adresse extérieure de Kyle Kuzma, titulaire en l’absence de Kentavious Caldwell-Pope (13-4). De retour sur les terres de ses premiers exploits, Marc Gasol est quant à lui impliqué et affûté en ce début de match.

Problème, le réveil des Grizzlies intervient rapidement et ne manque pas d’être violent. Profitant de la maladresse offensive (quatre minutes sans panier) et des largesses défensives de leurs visiteurs, les hommes de Taylor Jenkins vont tout simplement réussir un « run » cinglant de 17-0 pour s’installer confortablement aux commandes (28-18) !

Le retour en jeu de LeBron James ramènera bien un peu de sérénité du côté de Los Angeles, mais l’écart est créé à l’issue de ce premier quart-temps (36-25). Les champions en titre se retrouvent désormais impuissants devant la réussite insolente et la force de frappe collective de leurs adversaires.

Le banc des Lakers déterminant

En sortie de banc, les énergiques Talen Horton-Tucker et Montrezl Harrell s’efforcent de réveiller leurs coéquipiers dans le deuxième acte. Mais Memphis ne panique pas et conserve son avance (43-34). Jusqu’à ce que la défense des Lakers ne se resserre et ne fasse retomber l’adresse de leurs hôtes. Ajoutez à cela un tandem Dennis Schröder – Anthony Davis enfin agressif et vous obtenez là un nouveau 13-4, qui remet cette fois-ci les compteurs à zéro (47-47).

Malgré la sortie sur saignement de Marc Gasol, cette fin de mi-temps verra les « Purple & Gold » reprendre l’avantage pour retourner aux vestiaires en tête d’une possession (56-54). Sans briller, les hommes de Frank Vogel sont tout de même devant, en étant principalement sauvés par leur banc.

Après la pause, les Grizzlies profitent de l’adresse en berne des Angelenos (quatre minutes sans panier), également plus relâchés défensivement, pour mener à nouveau, dans une rencontre où le rythme est retombé (66-62). Los Angeles se reprend cependant grâce, encore une fois, à ses remplaçants toujours aussi impactants.

Emmenés par l’inusable Montrezl Harrell, ce sont eux qui permettent aux Lakers d’être devant d’une possession, à douze minutes du terme de cette partie (77-75).

LeBron James s’occupe de tout

Discret jusqu’ici, LeBron James sort de sa boîte dans le quatrième quart-temps. Plus agressif, il est impliqué sur les 13 premiers points des siens sur la période, les aidant ainsi à se détacher dangereusement (92-83). Dans le dur offensivement, Memphis ne se laisse pourtant pas abattre et revient au contact grâce, justement, à la sortie du « King », parti se reposer (95-90).

Revenu rapidement aux affaires, LeBron James s’occupera d’achever les Grizzlies, en servant Anthony Davis sur « pick-and-roll » puis en marquant d’un 3-points (101-90). Comme face aux Spurs il y a deux jours, les champions en titre se seront donc appuyés sur leur expérience dans le « money time » pour se sortir du piège tendu par une équipe joueuse mais trop brouillonne sur la fin (108-94).

Auteur de 22 points, 13 rebonds et 8 passes, LeBron James a évidemment été le plus en vue côté Lakers, tandis qu’Anthony Davis (17 points, 9 rebonds, 3 interceptions, 3 contres) a fait ses chiffres dans l’ombre. Mais ce sont surtout les 37 unités en sortie de banc du trio Talen Horton-Tucker – Wesley Matthews – Montrezl Harrell qui ont fait mal aux joueurs du Tennessee, quant à eux emmenés par quatre joueurs à 10 points ou plus.