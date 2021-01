Les Lakers tremblent jusqu’à la dernière seconde

Même si l’infirmerie est pleine à Memphis, Taylor Jenkins peut compter sur une identité forte et un collectif au point, et ses jeunes Grizzlies ont encore posé de gros problèmes aux Lakers. Pourtant, les champions NBA avaient pris le match par le bon bout, menant rapidement 15-7 avec un LeBron James agressif vers le cercle. Mais les Lakers vont stopper leurs efforts, et c’est l’épatant Gorgui Dieng qui va leur poser des premiers problèmes, notamment à 3-points (21-19).

Des Lakers dans la réaction

Les Grizzlies signent un 9-0 à cheval sur les deux premiers quart-temps, et Brandon Clarke donne sept points d’avance (26-19). Les Lakers sont clairement dans la réaction, et ils signent à leur tour un 8-0 pour reprendre les commandes. La paire Marc Gasol – Markieff Morris montre de belles choses, et c’est au tour de Dillon Brooks de sortir le grand jeu pour redonner de l’air à Memphis (40-32).

Et Anthony Davis dans tout ça ? Justement, il revient en jeu, et il signe cinq points de suite dont un superbe 3-points. L’intérieur vedette joue au large, et c’est encore à 3-points, sur un service de Dennis Schroder, qu’il permet de recoller au score (49-42). Les Grizzlies, plus entreprenants, mènent de quatre points à la pause, et c’est mérité (49-45).

Dans le vestiaire, Frank Vogel a dû trouver les mots justes car on retrouve les Lakers du début de match. C’est encore et toujours LeBron James qui est le moteur de sa formation, et son agressivité fait la différence. Les champions NBA signent un 12-4 pour reprendre les commandes (57-53). Davis est enfin sur le même tempo, et défensivement, c’est solide, comme sur ce contre de Gasol sur Jonas Valanciunas. Le Lituanien vit une soirée très compliquée.

LeBron et Davis prennent le match en main

Jenkins renvoie Dieng sur le parquet, mais les Lakers s’échappent (65-58). Vogel se dit qu’il peut faire souffler LeBron, et c’est une erreur… Sans lui, les Lakers retombent dans leurs travers, et les Grizzlies répondent à sa sortie par un 8-0 ! Memphis est repassé devant, et on découvre l’adresse lointaine de Desmond Bane. A l’entame du dernier quart-temps, les Grizzlies sont devant (68-67). LeBron James revient en jeu plus vite que prévu, et c’est lui, sur une claquette, qui redonne l’avantage aux Lakers (74-72).

On est reparti sur un chassé-croisé et De’Anthony Melton nous gratifie de l’action du match : une bâche sur Davis, suivi d’un dunk monstrueux sur la contre-attaque (77-74). Sauf que cette double action réveille les Lakers, et surtout le tandem Davis-LeBron. Les deux superstars prennent le match à leur compte, et ils inscrivent 15 points de suite pour leur formation. Bien trouvé dans le corner par Schroder, Davis plante un 3-points, puis il est à la conclusion d’un joli pick-and-roll avec LeBron (86-81). On retrouve LeBron pourn une merveille de fadeaway puis un contre sur Brandon Clarke, et les Lakers s’envolent vers la victoire (92-83). Il reste 30 secondes à jouer, et on se dit que c’est terminé…

C’est mal connaître les Grizzlies puisque Brooks, dans le bout du corner, plante un 3-points qui ramène les Grizzlies à deux points. Il reste 1.7 seconde à jouer. Vogel est obligé de remettre LeBron James en jeu. On le retrouve à la touche. Il balance une longue passe vers Wes Matthews. Elle est touchée, et part en touche. C’est terminé malgré les protestations des Grizzlies, et les Lakers s’imposent à nouveau dans la difficulté à Memphis. Un 4e succès de suite qui leur permet de prendre les commandes de la conférence Ouest.