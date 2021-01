À l’image des Blazers, Jusuf Nurkic est en sous-régime

Porté par l’adrénaline d’un retour tant attendu, et par la pression de rallier les playoffs, Jusuf Nurkic avait été très bon pour Portland dans la bulle. Avec plus de 17 points, 10 rebonds, 2 contres de moyenne, la « Bosnian Beast » était devenue la « Double Beast », surmotivé par l’enjeu et sa grave blessure.

Mais depuis le retour à l’action cette saison, Jusuf Nurkic n’est plus qu’une « simple bête », sans impact véritable, ni en défense, ni en attaque. Avec 9 points, 8 rebonds et 3 passes de moyenne, il est certes encore important dans le cinq majeur des Blazers, mais ces derniers pataugent, notamment après leur vilain revers face aux Bulls malgré le troisième double-double de Jusuf Nurkic (12 points, 11 rebonds, 6 passes).

« Je crois que Dame et CJ, Dame en particulier, ont essayé de lui donner le ballon tôt dans le match », reconnaît Terry Stotts sur NBC Sports. « Dame a un bon ressenti pour le rythme du match et Nurkic a eu beaucoup d’opportunités dès le début. Dame et CJ ont fait du bon boulot pour l’impliquer. »

Bien servi en début de match, Jusuf Nurkic a pour le coup impulsé un moment fort des Blazers qui comptaient 18 points d’avance après le premier quart (avec 13 points de Damian Lillard notamment).

« C’est vrai que j’ai fait l’effort de donner le ballon à Nurk dans la peinture, pour qu’il trouve son rythme, pour qu’il soit à l’aise, et gagne en confiance pour finir les actions au cercle et simplement être lui-même », confirme Damian Lillard. « Je joue comme ça parce que je veux essayer de jouer correctement et je veux trouver les joueurs ouverts afin de décontenancer la défense adverse et me libérer. Nurk a toujours été bon pour m’aider en ce sens depuis qu’il est à Portland. »

« On a besoin qu’il soit la meilleure version de lui-même »

S’estimant à « 70% de ses capacités » à ce stade de la compétition, Jusuf Nurkic traîne encore un peu la patte, et ça se voit dans ses finitions souvent gâchées près du cercle, mais l’ancien des Nuggets retrouve peu à peu son rythme avec l’enchaînement des matchs.

« On sait qu’on peut s’appuyer sur lui. On sait aussi que mieux il joue, meilleure est notre équipe », ajoute CJ McCollum. « On a besoin de lui. Qu’il soit la meilleure version de lui-même et je pense qu’il va y arriver [bientôt]. »

En manque de rythme, Jusuf Nurkic est surveillé par son staff avec « seulement » 26 minutes autorisées par match. S’il était en sur-régime dans la bulle, il est actuellement en sous-régime et ça ne suffira pas pour des Blazers qui sont toujours aussi inconstants, année après année…

« On traverse tous des moments plus difficiles », admet Damian Lillard. « Le point positif, c’est que Nurk travaille toujours. Il essaye encore de revenir à son meilleur niveau, là où on attend qu’il soit. On doit simplement continuer à lui montrer qu’on a foi en lui. Continuer à le laisser jouer jusqu’à ce qu’il y arrive. »

Si Enes Kanter fait bien son boulot en doublure de Jusuf Nurkic, et que Harry Giles mériterait bien davantage de minutes pour amener son peps et son intensité de tous les instants, les Blazers savent en leur for intérieur qu’ils auront besoin de leur pivot bosnien pour le long terme.

« Je sais combien je suis important pour cette équipe et je sais que je peux être performant à haut niveau », annonçait Jusuf Nurkic en début de saison. Il est désormais temps de le montrer…