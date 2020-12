Depuis sa blessure le 25 mars 2019, Jusuf Nurkic n’a joué que 14 petits matches, dans la « bulle » cet été, dont un « play-in » contre Memphis où il avait été énorme. C’est très peu et ça explique en partie sa forme actuelle.

Le pivot de Portland manque de compétition, de rythme et l’intersaison spéciale, suite à la pandémie de Covid-19, n’a pas vraiment aidé pour rattraper le temps perdu.

« Je suis à peu près à 70% », annonce-t-il à NBC Sports. « La condition physique pour les rencontres est toujours différente, pour tout le monde. Personne n’est à 100% en ce moment. Voilà pourquoi on fait un training camp, surtout que, à cause de la pandémie, on n’a pas vraiment fait de jeu avec contact pendant l’intersaison. »

S’il assure qu’il sera « prêt » pour la reprise contre Utah, Jusuf Nurkic est conscient qu’il ne peut pas afficher son meilleur niveau dès les premières semaines de la saison. La période estivale, où il jouait 31 minutes de moyenne, étant une parenthèse puisque dans la « bulle », il n’y avait pas de voyage et la récupération était bien meilleure.

« C’était agréable de jouer autant dans la bulle, mais je ne sais pas si c’est réaliste de me voir jouer plus de 30 minutes et de me demander de faire tout ce que je sais faire. »

Alors, Jusuf Nurkic ménagé cette saison ? Pas de back-to-back pour lui ? « On va clairement réfléchir à ça. Je vais jouer des back-to-back, mais je ne sais pas si je vais avoir besoin de tous les disputer. La seule chose qui compte, c’est ce qui est le mieux pour mon corps et pour l’équipe. »

De son côté, Terry Stotts a annoncé qu’il n’imposera aucun chiffre de temps de jeu à son joueur. En revanche, ce sont différents éléments qui guideront ses choix, « la fatigue jouera son rôle, le scénario de la rencontre, les fautes », énumère notamment le coach. « Mais il n’y aura pas de limitation de minutes. »