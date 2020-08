L’émotion de Jusuf Nurkic

Mars 2019, Jusuf Nurkic se cassait la jambe et disait adieu à la fin de saison, et c’était face aux Nets. Dix-huit mois plus tard, toujours face aux Nets, le Bosnien a joué un rôle essentiel dans la qualification de Portland pour le play-in, et il n’a pas caché son émotion après un tel parcours du combattant pour revenir à son meilleur niveau.

« Il y avait un peu d’émotion pour moi car c’était contre eux que je m’étais blessé » a-t-il reconnu après la victoire et la qualification. « Il faut féliciter les Nets, pour ce qu’ils ont fait. Mais je pense qu’on a fait un boulot incroyable pour gagner ce match. Evidemment, on n’a pas réussi à avoir les rebonds sur les dernières possessions, mais ça n’a pas payé pour eux. On a gagné, et c’est tout ce qui compte. »

A défaut de prendre les rebonds, l’intérieur de Portland s’est jeté sur des ballons, et Terry Stotts a carrément montré les images dans le vestiaire à ses joueurs. Un joueur qui revient de blessure qui se sacrifie, ça inspire le respect et ses coéquipiers. D’ailleurs, on ne savait pas dans quel état de forme serait Nurkic après 18 mois d’absence, et ses 17 pts, 10.3 rbds et 5 pds de moyenne en disent long.

« J’ai été surpris par ma forme physique. Elle était étonnement bonne pour jouer autant » avoue-t-il sur NBC Sports alors qu’il a joué plus de 30 minutes par match en moyenne. Mais ce n’est qu’un début, et désormais il va falloir serrer les dents avec la perspective d’un possible back-to-back face aux Grizzlies samedi et dimanche. « Je vais essayer de trouver un bain glacé. Je veux me recouvrir en entier de glace. Je vais essayer de me reposer le plus possible. C’est tout ce que je peux faire, non ? »