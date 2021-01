Dante Exum absent entre un et deux mois

On avait craint le pire en voyant Dante Exum s’écrouler sans avoir reçu le moindre contact contre Orlando lundi, en se tenant le bas de la jambe, mais J.B. Bickerstaff avait vite rassuré tout le monde après la rencontre en expliquant qu’il s’agissait a priori d’un problème au mollet et non au tendon d’Achille.

Le verdict des médecins est finalement tombé la nuit dernière et c’est The Athletic qui nous le donne : l’Australien souffre bien d’une contracture au mollet, qui lui vaudra entre un et deux mois à l’infirmerie.

Un moindre mal après des premières images inquiétantes, mais un nouveau coup dur pour ce joueur maudit par les blessures, qui avait une chance de profiter de celles de ses coéquipiers pour s’imposer dans l’effectif des Cavs.