Les Cavs déjà plombés par les blessures

Privés de Dylan Windler (main gauche), Kevin Love (mollet droit) et Kevin Porter Jr. depuis un certain temps, les Cavs se présentaient hier soir sans Darius Garland (épaule droite), Matthew Dellavedova (commotion) et leur rookie Isaac Okoro (pied gauche).

Et voilà donc que, dans la minute suivant l’entre-deux, c’est Dante Exum qui se retrouve au sol après une blessure sans contact à la jambe droite…

« C’est comme ça, on doit simplement faire avec », souffle JB Bickerstaff sur Cleveland.com. « On manque de joueurs. On parlait d’adversité il y a quelques matchs, je crois qu’on est en plein dedans maintenant. On doit simplement trouver des solutions et c’est ce qu’on va faire. »

Décidément maudit avec les blessures, le meneur australien des Cavs, alors titularisé à l’aile, s’est retourné avant de s’écrouler sur un départ en dribble anodin. Ce nouveau coup du sort, d’autant plus pour le malheureux Exum, a mis un coup de bambou au moral des Cavs.

« Ça se voyait que les gars étaient touchés », reprend JB Bickerstaff. « Mais c’est un de ces moments où on doit quand même garder une mentalité positive. C’est cependant la nature humaine de vivre ces moments-là quand plusieurs de tes gars sont blessés. Mais on doit faire de notre mieux pour que ça ne dure pas. »

Dante Exum décidément maudit

En l’occurrence, les premiers examens ont exclu le pire : la rupture du tendon d’Achille, privilégiant pour le moment la piste d’une lésion au mollet. « De ce que j’ai compris, c’est ça. C’est le mollet. On aura bientôt plus d’information mais c’est ce qu’on m’a dit » explique le coach.

Vétéran important du vestiaire, Dante Exum avait trouvé sa place dans une équipe qui avait pris sa saison du bon bout, s’imposant notamment à Atlanta derrière un énorme Collin Sexton. Malheureusement, l’accumulation des pépins commence à faire beaucoup pour la jeune cavalerie de l’Ohio qui était partie sur 3 victoires en 3 matchs avant d’encaisser 3 revers sur ses 4 dernières sorties.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a réagi Larry Nance Jr. « Si je savais [comment garder la dynamique malgré les blessures], je vous le dirais. Les gars vont devoir être prêts à profiter des opportunités qu’ils leur seront données. »

Seul joueur extérieur encore valable, avec Cedi Osman, Damyean Dotson fera partie de ces joueurs à qui des minutes supplémentaires seront attribuées. À lui d’en faire bon usage, et aux Cavs de continuer à faire le dos rond face à cet orage, particulièrement violent et tôt dans la saison…

« En fin de compte, on doit trouver des solutions même si ces blessures jouent évidemment un rôle important dans notre plan de jeu habituel », conclut-il. « On s’est bien battu globalement. Mais on a des gars qui jouent à des postes qui ne sont pas les leurs, c’est un peu différent. On doit être prêt à s’adapter dans une situation comme ça. »