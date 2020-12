Dante Exum, 25 ans mais déjà vétéran dans l’Ohio

Avec l’arrivée de Thon Maker, à l’essai, en plus du taulier Matthew Dellavedova, les Cavs pourraient se présenter le soir de leur début de saison avec pas moins de trois Australiens dans leur effectif.

Parmi eux, Dante Exum fait encore figure d’énigme, ou dans les termes du staff de Cleveland, de « couverture de sécurité » sur les postes arrières. Longtemps blessé, l’ancien espoir du Jazz est désormais un vétéran en Ohio.

« Je pense que c’est probablement la première fois de ma carrière que j’arrive dans une équipe en étant un vétéran », sourit Dante Exum dans l’Akron Beacon Journal. « J’essaye d’assumer ce rôle de leader, même si je n’ai que 25 ans au final. Mais bon, c’est ma septième année en NBA. Donc, j’essaie de parler beaucoup avec Collin et DG (Darius Garland). Je suis souvent derrière (Darius) pendant les entraînements. J’ai déjà connu pas mal de situations et quand je vois quelque chose où je peux aider, je le fais. Je n’y vais pas en disant: ‘J’ai déjà fait ça ou quoi que ce soit’, je leur donne quelques conseils pour faciliter les choses pour eux. »

Grands frères de Collin Sexton et Darius Garland, Dante Exum et son compatriote Matthew Dellavedova distillent leurs bons conseils pour la jeune garde titulaire des Cavaliers, tout en leur menant la vie dure à l’entraînement. Pour le coach, J.B. Bickerstaff, c’est un luxe d’avoir de tels seconds couteaux, dur au mal et complémentaires.

« Il a l’air très en forme. Il est rapide balle en main et il est long défensivement, un bon finisseur près du cercle et il a amélioré son tir extérieur. Le plus important pour Dante est de rester en bonne santé, parce que pour le reste, c’est un très bon joueur de basket. Les blessures sont souvent hors de notre contrôle la plupart du temps et il a déjà donné dans ce domaine, mais il est maintenant en forme et il va pouvoir nous apporter énormément. »

« Être capable d’encaisser les chocs et aussi de les donner »

Meneur de grande taille qui peut encore percuter malgré ses pépins physiques, Dante Exum commence aussi à stabiliser son tir extérieur. Un point majeur de sa progression, lui qui tournait à 35% la saison passée avec Cleveland, son meilleur score en carrière. Surtout, après ses quatre années et demie dans l’Utah marquées par les blessures, il veut tourner la page pour de bon et espérer une saison entière sans passage obligé à l’infirmerie.

« Beaucoup de gens voient [mes blessures] comme un point négatif, avec de longues absences du terrain. Mais j’essaie de tourner ça en positif. Ces six ou sept mois m’ont permis de remettre mon corps en ordre. J’ai fait beaucoup de travail correctif, pour m’assurer que je tombe mieux, que mes genoux restent en bonne position et beaucoup de travail d’équilibre. J’ai vraiment adopté cette approche pendant toute mon intersaison. Pour me renforcer, être fort sur ma position défensive, être capable d’encaisser les chocs et aussi de les donner. »

Fort d’une longue intersaison de préparation physique et technique, Dante Exum arrive finalement dans la fleur de l’âge, dans les meilleures années de sa carrière. Dans un rôle de doublure certes, mais avec des opportunités et la volonté d’exploiter enfin son potentiel plein et entier.

« C’est un remplaçant qui peut nous rendre bien des services », conclut J.B. Bickerstaff. « Il peut jouer meneur, il n’y a aucun doute là-dessus. Je pense qu’il y aura des systèmes où il pourra jouer meneur et porter la balle avec certains coéquipiers et d’autres où il pourra libérer nos meneurs pour ainsi dire, en initiant l’attaque avant de les laisser opérer. Pour moi, c’est une couverture de sécurité sur les postes arrières. »

Son record en carrière de la saison passée