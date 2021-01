C’est le grand mystère de l’intersaison : que s’est-il passé pour qu’Adrian Wojnarowski annonce l’arrivée de Bogdan Bogdanovic aux Bucks dans un « sign-and-trade » avec les Kings, avant que tout ne capote le lendemain, la NBA s’en mêlant et le Serbe rejoignant finalement les Hawks lors de la « free agency » ?

Interrogé par The Athletic, l’arrière/ailier ne lève pas totalement le voile sur les mystères de l’histoire, mais il charge lourdement la direction de Sacramento.

« Je n’arrivais pas à croire que tout ça arrivait de cette façon », explique-t-il. « Je ne contrôlais rien. Quand j’ai vu le tweet sur Milwaukee, c’était vraiment sur Twitter. Je ne dis pas de conneries. Je me suis vraiment senti pris au dépourvu. (Avant la free agency, juste après le licenciement de Vlade Divac), je me rappelle que les Kings m’avaient appelé après avoir discuté avec Vlade, et ils m’ont dit qu’ils me voulaient toujours dans l’équipe, que j’étais une pièce importante, une grosse part de ce que la franchise faisait. Bla, bla, bla. Ils voulaient me garder, toutes ces histoires. Donc ça m’a vraiment pris au dépourvu. »

Mais Bogdan Bogdanovic a-t-il été « recruté » par Giannis Antetokounmpo et George Hill, comme l’assurait déjà The Athletic ? Sur ce sujet, il élude les questions, expliquant être surtout proche de Thanasis Antetokounmpo.

Surtout, il était en Europe au moment du tweet d’Adrian Wojnarowski, publié au petit matin. Alors qu’il dormait…

« Je dormais. Je me suis réveillé, et j’ai vu mon téléphone devenir fou. J’ai éteint mon téléphone. Je n’arrivais pas à y croire. Vraiment. C’est arrivé comme ça. Ce n’est pas d’être échangé (qui l’a dérangé), mais c’est plus de se sentir un peu trahi-échanger (be-traded). Le fait que personne ne m’en ait parlé avant. »

Bogdan Bogdanovic a-t-il eu peur que la NBA annule l’accord avec les Bucks ?

Les Bucks et les Kings ont-ils vraiment négocié un « sign-and-trade » dans son dos, au point de glisser l’information à l’habituel très fiable Adrian Wojnarowski, plusieurs jours avant la possible officialisation de l’échange ? Ça parait très improbable, surtout que la NBA a sanctionné le « tampering » de Milwaukee, qui avait négocié avec Bogdan Bogdanovic et/ou son agent avant l’ouverture du marché des transferts selon les preuves récoltées par la ligue.

Le plus probable, et c’est ce qui transparaît un peu (entre les lignes) de l’interview du Serbe, c’est qu’il a eu peur suite à l’annonce prématurée du « sign-and-trade » et du déclenchement d’une enquête de la NBA. La ligue aurait ainsi pu annuler l’accord quelques jours plus tard, après enquête, et Bogdan Bogdanovic se serait alors retrouvé à devoir négocier avec des équipes aux budgets limités, les millions étant déjà dépensés…

« J’ai dormi toute la nuit. Le matin, je me suis réveillé pour me préparer afin d’aller à l’entraînement, et j’ai vu tout ça sur Twitter. C’était mon expérience de la free agency. Et ensuite, j’ai pris peur. Beaucoup de free agents avaient fait une croix sur leur « player option » et je me disais que j’allais me faire avoir au final. Mais Atlanta était là, et ça m’a plu. J’ai vu les joueurs qu’ils avaient récupérés les deux premiers jours, et ensuite, ils m’ont appelé (…) Le mardi (quand le tweet a été publié), j’ai réalisé que je ne contrôlais rien. Jusque-là, je me disais que ça allait être simple. Une équipe allait m’offrir un chèque, et les Kings allaient soit égaler l’offre, soit ne pas l’égaler. Mais avec tout ce qu’il se passait, c’était vraiment stressant. Je n’ai pas dormi normalement pendant une semaine. Est-ce que j’allais me retrouver sans rien ? C’était bizarre. »

Bogdan Bogdanovic peut se rassurer, il a signé un beau contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans avec Atlanta.