Auteur de 40 points hier soir, Jayson Tatum a échoué à une unité de son record personnel, ne parvenant pas à imiter son camarade Jaylen Brown, qui avait planté 42 points la semaine dernière pour battre le sien.

« Décevant ? Non, j’y arriverai bientôt » assure le premier, et personne n’en doute dans le Massachusetts. Surtout avec le début de saison tonitruant qu’il réalise aux côtés de « JB » : les deux joueurs affichent en effet 26.3 et 26.9 points de moyenne après huit matchs, et plus de 200 points chacun en cumulé, ce qui n’était plus arrivé à Boston depuis la rentrée de Larry Bird et Kevin McHale en 1986.

« En espérant que ça se traduise en victoires et en bannières »

Boston compile grâce à eux cinq victoires, en se frottant les mains de voir deux joueurs de 22 et 24 ans se tirer la bourre vers le sommet, et ce pour plusieurs années encore.

« On s’aide mutuellement à grandir et à progresser » souligne Jayson Tatum. « On est parti pour être ensemble un petit moment, on a le sentiment de faire partie des meilleurs joueurs de la ligue et qu’on ne peut que progresser. On va avoir besoin l’un de l’autre, on en a parlé de nombreuses fois. Je suis excité à cette idée. »

Une concurrence saine, où la réussite de l’un fait le bonheur de l’autre. « Jaylen a fait un bond en avant l’an passé. On va avoir besoin qu’il en fasse encore un autre cette année. Je veux qu’il soit aussi unique qu’il peut l’être » clame Jayson Tatum. « Il travaille dur. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va y arriver. »

« C’est super d’avoir quelqu’un qui est aussi motivé et passionné que toi » note de son côté Jaylen Brown. « Jayson veut faire partie des meilleurs. Jouer à côté de quelqu’un qui a cette mentalité, c’est fantastique. En espérant que ça se traduise en victoires et en bannières. » Il n’y a plus qu’à ! En attendant, leurs coéquipiers se régalent de cette émulation.

« Désormais, on a la responsabilité de rendre les autres meilleurs »

« C’est fantastique à regarder » assure Marcus Smart. « On savait, en jouant avec eux, qu’ils avaient ce potentiel, et ils le montrent. Ce n’est pas une surprise, et ils continuent de s’améliorer. » Kyrie Irving n’est plus là depuis deux ans, Kemba Walker est à l’infirmerie, et finalement les voilà co-patrons de la franchise.

« Il n’y a pas de pression. Je continue simplement d’être Jaylen Brown, et il continue d’être Jayson Tatum » explique Brown. « Mais c’est juste que ça s’accompagne d’un niveau différent de responsabilité, un degré supplémentaire. Désormais, on a la responsabilité de rendre les autres meilleurs. On est responsable de créer une identité, une dynamique dans le vestiaire pour faire en sorte qu’il y ait une culture de champion et de la gagne. Tous ces variables et ces composantes sont de notre responsabilité pour faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est ce que je recherche. »

Qu’en pense Tatum, interrogé par NBC Sports il y a 15 jours ? « En interne, vous prenez plus de responsabilités au fur et à mesure que vous vieillissez et que vous êtes plus mature. Je ne dirais pas nécessairement que je suis le leader et que c’est mon équipe. Ce n’est jamais mon approche. On joue tous pour les Celtics et on a tous un boulot à faire. Certains ont des rôles différents mais on est tous dans la même équipe. C’est mon approche. »