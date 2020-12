Le MVP de la nuit : un record en carrière en trois quart-temps pour Jaylen Brown

On parle déjà beaucoup de Jayson Tatum depuis le début de la saison, avec son tir de la victoire contre Milwaukee en ouverture et ses paniers clutch contre Indiana avant-hier. L’ailier, qui vient de signer sa prolongation de contrat, confirme pour le moment ses stats de l’an passé. Ses 16 points de la nuit dernière constituent son plus faible total jusqu’à maintenant, mais il était incertain à cause d’une douleur au pouce, il les a mis en seulement 23 minutes, et il y avait surtout quelqu’un d’autre dans le costume de « go-to-guy ».

Son fidèle camarade Jaylen Brown a ainsi pris les choses en mains pour porter Boston vers un succès facile cette nuit, face à des Grizzlies qui faisaient sans Ja Morant. Pas sûr que sa présence aurait altéré le festival de « JB », auteur de 42 points en trois quart-temps seulement, à 15/21 aux tirs dont 7/10 de loin.

Meilleur marqueur de Boston avec 28 points par match

Dans le deuxième quart, après trois banderilles de Jayson Tatum de suite, Jaylen Brown a décidé d’imiter son coéquipier, en ajoutant un panier à 2-points pour compiler un 17-0 fatal aux Grizzlies. Avant de renchérir avec trois nouveaux paniers de suite à la fin de ce deuxième quart-temps à 18 points pour lui. « Il a eu la main chaude, il a marqué cinq ou six tirs de suite, donc on a continué de le chercher » confie Daniel Theis.

À 2 minutes 50 de la fin du troisième quart, alors que son équipe menait largement, l’arrière a été sorti par son entraîneur avec son record en carrière au compteur. Mais vu sa forme du soir, c’était le moment idéal pour le pousser un peu. « Les gars me disaient : ‘Tu es juste à 34 points’. J’ai fait un clin d’œil à Brad et je lui ai demandé si je pouvais avoir deux minutes de plus sur le parquet » raconte-t-il.

Le temps de marquer 8 points avant de retourner s’assoir définitivement avec 42 points qui font de lui le meilleur marqueur de la franchise, à 28 unités de moyenne, cette saison. Une belle récompense pour le quatrième année.

« Il travaille dur dans tous les domaines » souligne Brad Stevens. « Il est tellement meilleur à la finition par rapport à la fac. Son tir est meilleur que ce qu’on aurait pu imaginer à la Draft. Il a progressé. Y compris dans ses lectures. Partout. Il a travaillé. Il a beaucoup de choses dans sa panoplie. Il en veut encore plus, et c’est bien. »