Jayson Tatum (40 points) enfonce les Raptors

Devant du public, ce sont les Raptors qui prennent le meilleur départ dans ce remake de la dernière demi-finale de conférence, avec un 17-5 en 4 minutes grâce aux quatre banderilles de Pascal Siakam et Fred VanVleet. Le meneur de jeu ne tarde pas à doubler sa mise pour entretenir l’écart, mais celui-ci est limité après 12 minutes grâce aux sept points en sortie de banc de l’épatant Payton Pritchard (32-23).

Avec ses camarades du banc Grant Williams et Semi Ojeleye, le rookie celte parvient à combler l’écart après seulement 4 minutes contre un cinq peu inspiré. Le retour de Fred VanVleet permet aux Raptors de relancer la machine mais celle-ci ne peut rien faire face à l’adresse de Jayson Tatum, qui enfile trois tirs primés. Payton Pritchard l’imite, puis Grant Williams rajoute une pièce, et Boston bascule à +15 : quelle bascule (61-46) !

Les Celtics déroulent à Tampa

Plus discret que ces derniers jours en première mi-temps, Jaylen Brown a une moyenne de points à tenir et il insiste pour aller marquer deux fois avec la faute. Jayson Tatum étale sa large palette à côté de lui, les deux hommes en faisant voir de toutes les couleurs à leurs adversaires, désormais menés de 20 points. Payton Pritchard veut lui aussi tenir son rang et fait tourner en bourrique les défenseurs qui se présentent devant lui.

Nick Nurse y croit encore, ses titulaires aussi, mais les Celtics restent en équilibre sur cette barre des 20 points d’écart avec un Jayson Tatum qui atteint lui les 40 unités. Les « role players » de Toronto placeront un coup d’accélérateur qui ne changera rien dans le « garbage time » : démonstration de force d’une équipe de Boston qui faisait sans Kemba Walker et Marcus Smart, mais qui a pu se reposer sur un Jayson Tatum à 40 points, un Jaylen Brown à 19 points et un banc qui l’emporte 60-29.

Sur ce dernier, Payton Pritchard établit un nouveau record en carrière à 23 points, qu’il accompagne de 8 passes : il est le premier rookie de l’histoire du club à atteindre ces deux marques sur un match depuis… Larry Bird.

Quatrième victoire en cinq rencontres pour Boston, qui va à Miami jeudi. Bilan de 1-5 pour Toronto, qui ira dans le même temps défier les Suns.