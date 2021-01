Les Raptors à la recherche du mordant perdu

« C’est probablement une situation jamais connue pour la plupart d’entre nous. » La réalité va même au-delà du constat tiré par Fred VanVleet. Avec une cinquième défaite concédée en six matches, les Raptors n’avaient jamais aussi mal démarré une saison depuis l’exercice… 2005-06.

Exilé en Floride, et ça doit évidemment peser sur les automatismes, Toronto n’a pas su relever la tête cette nuit face à des Celtics en « back-to-back », qui évoluaient pourtant sans Kemba Walker, ni Marcus Smart ou même encore Jeff Teague. Les Raptors ont eu beau s’offrir une dizaine de points d’avance en début de rencontre, comme ce fut le cas lors des cinq défaites cette saison, ils ont connu un énorme trou d’air dans le deuxième quart-temps (14-38).

Une sensation « pas agréable »

À titre de comparaison symbolique, lorsque la franchise canadienne menait au moins de 10 points l’an passé, elle remportait 48 de ses 52 matches selon l’AP.

« Nous n’avons rien, il n’y a rien pour nous. Nos adversaires nous regardent en se disant : ‘Très bien, allons les bouffer’. Cette sensation n’est pas agréable », livre Kyle Lowry, qui ajoute : « On doit juste être un peu plus mordants, plus durs et méchants, et avoir un peu plus d’assurance. À l’heure actuelle, on en a aucune. »

« On ne peut pas se voiler la face, personne n’a pitié de nous », complète Fred VanVleet, Raptor le plus productif cette nuit avec 35 points. « Il n’y a pas de formule secrète. Il y a un tas de problèmes et nous devons trouver le moyen de les résoudre. »

Aron Baynes dans le dur

Les problèmes collectifs sont nombreux. Avant-dernier de sa conférence et même de la ligue, Toronto dispose jusqu’ici de l’une des attaques les moins efficaces. Avec seulement 41% de réussite, c’est l’équipe la moins adroite et de loin. Le tout avec l’un des bancs les moins productifs.

À cela s’ajoute par exemple des difficultés à sécuriser le rebond. À l’instar du match de cette nuit où Boston a largement dominé son sujet (56-37).

À cette faillite collective, on peut pointer les défaillances individuelles. À côté d’un Pascal Siakam, auteur de 22 points cette nuit mais à la peine depuis la reprise, on peut citer la recrue Aron Baynes, à côté de ses pompes depuis son arrivée. Il tourne à 6 points de moyenne sans passer la barre des 40% de réussite… Son remplaçant Alex Len, avec qui il est censé tenter de faire oublier Marc Gasol et Serge Ibaka, ne fait pas davantage de miracle.

Des difficultés à finir

Pire, Toronto est l’équipe qui marque le moins dans la raquette derrière Phoenix. « On connait un passage difficile, on rate tellement de lay-up », se désole Nick Nurse, dont l’équipe shoote le plus à 3-points (45 tentatives par match). « On ne peut pas convertir un 2+1 non plus. Certaines de ces fautes sont commises très tôt, on obtient des lay-up faciles qui roulent en dehors du cercle. De manière générale, ces problèmes de finition font mal. »

Le coach des Raptors réclame ainsi davantage de dureté chez ses joueurs, capables, selon lui, de finir au cercle malgré les contacts. À l’instar de Pascal Siakam qui a encore manqué quelques tirs faciles dessous. « Il a été un peu plus agressif et a obtenu des lancers-francs » apprécie Kyle Lowry. « Il va se remettre dedans, on ne peut pas trop s’en faire pour lui. »

« C’est compliqué d’être dans cette situation mais on a un long chemin à parcourir », rappelle Fred VanVleet. « On a beaucoup de talent et des gars pour trouver les solutions. On doit rester positifs, croire en nous et trouver des moyens de nous en sortir. »

Et si possible sans tarder car Toronto démarre un « road trip » assez dense sur la côte Ouest, avec au programme : Suns, Kings, Warriors et Blazers.