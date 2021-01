Le Heat fait craquer les jeunes du Thunder

Encore trop irrégulier dans le jeu, le Heat défie une prometteuse équipe du Thunder afin de retrouver son basket de la saison passée. Un jeu basé sur l’adresse et la circulation de la balle, et le Heat attaque cette rencontre avec beaucoup d’agressivité. À la finition puis à la création, Jimmy Butler montre l’exemple. Passé à côté du match contre les Mavs, le leader de South Beach dicte le tempo.

Les joueurs du Thunder peinent à se défaire de la pression défensive adverse et sont donc dans l’obligation de prendre des tirs forcés. Le Heat en profite donc pour emballer cette rencontre. Duncan Robinson chauffe son poignet à 3-points et Bam Adebayo comme toujours s’occupe de tout. Sa faculté à trouver un coéquipier en bonne position ou d’aller scorer comme bon lui semble font de lui permettent au Heat de se promener en ce début de match (15-4).

Belle entrée de Théo Maledon

Mark Daigneault est obligé de stopper le jeu pour remettre ses joueurs à l’endroit. Les mots du jeune coach sont rapidement compris par ses joueurs. Shai Gilgeous-Alexander monte en puissance et la nouvelle coqueluche d’OKC redonne confiance à tout le monde.

Drive à travers la défense pour scorer ou pour délivrer un caviar, SGA fait tout ce qu’il veut avec classe. OKC est revenu dans cette partie, bien aidé par la baisse de régime du Heat. Concentrés en début de match, les hommes d’Erik Spoelstra commencent à déjouer en attaque. Arrivé sur le terrain, Théo Malédon brille par une belle passe pour Muscala pour un tir à 3-points avec la faute. OKC et Miami sont au coude à coude après 12 minutes (26-26).

Théo Maledon, encore lui, marque à 3-points et fait lever le banc d’OKC, mais il sonne par la même occasion le réveil du Heat. Robinson, Bradley et Dragic prennent feu de loin tandis que Jimmy Butler profite de sa qualité de jeu poste bas pour scorer très facilement ou faire tomber des fautes (44-33).

On retrouve enfin le jeu de passes du Heat. Chaque système est mis en place pour faire briller un joueur en particulier et OKC n’a pas les moyens de défendre quand Miami joue aussi simplement et efficacement.

En mode playmaker, Bam Adebayo éclabousse de sa classe cette première mi-temps. Il ne rate rien et malgré les efforts de Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, OKC se retrouve mené à l’approche de la mi-temps. De plus en plus à l’aise sur le poste de meneur de jeu, Tyler Herro contribue aussi à la bonne première période de son équipe. Sa vista pour trouver Kelly Olynyk à 3-points puis son tir à mi-distance permet au Heat de rejoindre les vestiaires avec 14 points d’avance (63-49).

Bam Adebayo sort les muscles

À la reprise, Dort et surtout Darius Bazley brillent et ils obligent Erik Spoelstra à demander un temps-mort (67-63). Mais il en faut plus pour faire douter les derniers finalistes NBA.

Comme souvent, Butler rassure tout le monde en se montrant agressif, et le Heat va de nouveau faire l’écart grâce à un Olynyk en feu. Le Canadien reste un joker intéressant si la défense l’ignore. Ses trois tirs primés et son activité sous le cercle sont en train de tuer tout suspense dans cette rencontre. OKC vient d’encaisser un 20-0 (87-63).

Andre Iguodala, aussi à 3-points, participe à la fête et met un dernier coup derrière la tête aux coéquipiers d’un Al Horford complètement transparent ce soir. À 12 minutes du terme de ce match, Miami s’est rendu la tâche encore plus simple (91-66). L’alley-oop splendide de Bam Adebayo lance parfaitement le Heat dans ce dernier quart-temps.

La star de Miami a réalisé un énorme match ce soir, avec un superbe 9 sur 10 aux tirs. Il permet à son coach de donner des minutes à tout le monde. À ce petit jeu, Kendrick Nunn se montre à son avantage et le Heat termine avec près de 30 points d’avance (118-90) !