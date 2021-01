Les Blazers regrettent de ne pas avoir fait le plein en Californie

La superbe performance de Stephen Curry a logiquement pris toute la lumière et attiré tous les commentaires et autres louanges. Néanmoins, elle ne doit pas faire oublier que les Blazers ont perdu ce match, ce qui dérange un peu Terry Stotts.

C’était le dernier match d’un road trip de quatre matches avec les Lakers, les Clippers et deux fois les Warriors au programme. Portland a terminé ces journées californiennes avec deux victoires et deux défaites.

« Être à 50 % de victoires à l’extérieur, en général, c’est une bonne chose, mais perdre ce dernier match, c’est décevant », explique le coach au site de la franchise. « On avait l’opportunité d’être à 3-1, ça aurait été excellent. Mais, au fond, face à de grosses équipes, gagner un match sur deux, c’est pas mal. Je reste néanmoins déçu d’avoir terminé cette séquence ainsi, après avoir gagné deux des trois premiers matches. »

Dix matches sur douze à domicile

La déception vient sûrement du fait que les Blazers sortaient d’une grosse victoire face aux Warriors justement (98-123). Mais Damian Lillard était conscient que ce premier match n’allait pas se répéter.

« Après avoir gagné la première partie de 25 points chez eux, c’était évident qu’il fallait s’attendre à une réaction de leur part. Qu’ils allaient faire plus d’efforts. C’est une grande franchise, qui a gagné des titres. Ils ne se plaignent pas et sont fiers. »

Si Stotts a salué la « grande performance d’un grand joueur » en parlant de Stephen Curry, « Dame » a préféré souligner le mauvais match de lui et ses coéquipiers.

« Les Warriors ont été meilleurs que nous », assure le meneur All-Star. « Ils ont fait le nécessaire pour l’emporter. Pas la peine de s’en vouloir : on n’a pas été assez bon. On repart avec un bilan de 2-2 et on revient à la maison avec un 3-3. On doit être meilleur et gagner chez nous maintenant. »

Les Blazers vont en effet rester dans l’Oregon pour dix de leurs douze prochains matches. Une bonne occasion d’engranger les victoires, surtout après un début de saison difficile avec un calendrier ardu (Houston, Utah, les deux équipes de Los Angeles et Golden State deux fois donc), qui va par conséquent s’alléger pour Lillard et compagnie.