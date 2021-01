Brad Stevens pas surpris par les difficultés des Celtics

Après six rencontres cette saison, il est difficile d’estimer le véritable niveau des Celtics. Parfois très bons, contre les Bucks ou les Pacers par exemple, ils ont aussi souvent été décevants, face à Brooklyn, le soir de Noël, ou contre Detroit récemment, en début et en fin de match.

Bref, Boston se cherche et oscille d’un match à l’autre, parfois même d’un quart-temps à l’autre. Ce qui est déroutant, mais était anticipé par Brad Stevens.

« Je m’y attendais », explique le coach des Celtics, au site officiel de la franchise. « Je l’ai déjà dit, on a besoin de réponses à beaucoup de questions. Il y a des nouveaux joueurs, d’autres qui évoluent dans un nouveau rôle, avec de nouvelles responsabilités, une pression qui n’est plus la même. Encore une fois, c’est exactement ce que j’imaginais. »

L’association Tristan Thompson – Daniel Theis dans la raquette ne fonctionne pas encore parfaitement et l’absence de Kemba Walker se faire ressentir. Enfin, on peut souligner que le banc manque d’impact également.

« On s’attendait à vivre des hauts et des bas », confirme Marcus Smart. « C’est difficile pour les jeunes, pour les recrues. Mais ce n’est pas une excuse pour autant. On est plusieurs à être là depuis bien longtemps, on connaît le système, on sait ce que Brad veut. »

Encore plusieurs semaines de réglages à prévoir

En attendant de retrouver de l’équilibre, c’est donc Jayson Tatum et Jaylen Brown (près de 52 points de moyenne à eux deux) qui tentent de tirer les Celtics vers le haut et de faire progresser les jeunes.

« L’objectif, c’est de pouvoir répéter encore et encore », rappelle le second. « On a des jeunes qui arrivent dans la ligue. On essaie ainsi de les aider, de leur montrer comment ça fonctionne en NBA. Il s’agit d’être régulier, de faire les efforts, de continuer de s’adapter. C’est la clé pour nous. »

Si Tristan Thompson estime qu’il est encore « trop tôt pour être inquiet », Boston (3 victoires pour 3 défaites) doit éviter une seconde défaite de suite ce dimanche contre Detroit. Car ensuite, il faudra se déplacer chez les Raptors puis chez le Heat.

« Ce sera toujours aussi compliqué », prévient Brad Stevens pour les prochaines semaines. « On doit progresser dans les domaines où on le peut. C’est-à-dire être compétitif. »

Ce qui ne fut pas vraiment le cas contre les Pistons vendredi soir puisque les Celtics, amorphes, ont totalement manqué le début de match. Puis, pour finir cette rencontre accrochée et alors qu’ils avaient de l’avance, ils sont restés muets pendant plus de quatre minutes face à la défense des joueurs de Dwane Casey.