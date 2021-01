Une première victoire sous le signe de la défense pour les Pistons

Après quatre défaites de suite, les Pistons avaient besoin de se donner de l’air, d’enfin gagner un match. Peu importe la manière et l’adversaire. Par chance, ce premier succès arrive face à une grosse écurie, Boston, et Dwane Casey peut en plus se féliciter de la performance défensive de ses troupes.

Le coach pourra toujours regretter une belle entame de match (21 points d’écart en deuxième quart-temps) qui a ensuite été gâchée en seconde mi-temps, mais il ne peut que souligner les 4:15 dernières minutes du match, où les Celtics sont restés muets.

« Je suis tellement fier de mes joueurs, pour la façon dont ils ont terminé le match. Ils ont montré une telle énergie défensive », déclare le technicien à ESPN. « On ne peut pas éteindre des joueurs comme Jayson Tatum ou Jaylen Brown, mais on peut leur rendre constamment la vie difficile. On a été porté par notre défense. Durant cette séquence, on avait besoin de stops, on a réussi à en faire. On doit répéter ça chaque soir jusqu’à ce que notre attaque se débloque et que nos shoots tombent dedans. »

« On doit faire comprendre aux équipes qui viennent chez nous que le match va être accroché »

Il est évident qu’avec 96 points marqués à 40% de réussite au shoot, 32% à 3-pts, 18 ballons perdus et des Français aphones (0/8 au total pour Killian Hayes et Sekou Doumbouya), les Pistons n’ont pas été sauvés ni aidés par leur attaque. Ils n’ont marqué que 17 points à 5/23 au shoot en dernier quart-temps…

« C’est génial de gagner grâce à sa défense », se réjouit Derrick Rose pour le site officiel des Pistons. « Les tirs ne tombent pas dedans tous le soirs, donc il faut être régulier en défense. On a insisté là-dessus en début de saison. On doit faire comprendre aux équipes qui viennent chez nous que le match va être accroché. »

En grande difficulté défensivement depuis le début de saison, les Pistons ont enfin une référence. Ce dernier quart-temps contre les troupes de Brad Stevens et surtout les ultimes minutes doivent servir d’exemple.

« Je pense qu’on peut s’accrocher à ça », annonce Mason Plumlee. « En présaison, on avait de très bons chiffres en défense. Ça peut devenir notre fonds de commerce, surtout dans les derniers quart-temps. »