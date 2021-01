Les Pistons surprennent Boston pour décrocher leur première victoire

Les Pistons sont en jambes dès l’entame, malgré l’absence de Blake Griffin (protocole commotion cérébrale), et on note que Killian Hayes est parfait dans la gestion des systèmes. Les Celtics perdent quatre ballons sur les cinq premières actions du match, et Josh Jackson en profite pleinement (9-2). L’ancien de Kansas se régale face à un Jaylen Brown, pas encore entré dans son match.

Jerami Grant se montre de loin, et justifie un peu plus l’investissement effectué par ses dirigeants, en dominant des deux côtés du terrain. L’ancien Nugget fait la misère aux C’s, qui prennent l’eau de toutes parts, et qui perdent beaucoup trop de ballons pour espérer mieux pour l’instant. Derrick Rose apporte sa pierre à l’édifice dès son entrée en jeu, distillant deux superbes caviars pour le volumineux Isaiah Stewart, puis en concluant de près en contre-attaque. Après douze minutes, les locaux sont largement devant (27-12).

La seconde unité des Pistons ne lève pas le pied de l’accélérateur, et Sekou Doumbouya serre la vis en défense sur Marcus Smart. Svi Mykhailiuk plante deux banderilles de loin, et Dwane Casey peut se réjouir de voir ses ouailles réaliser leurs meilleures minutes de la saison jusqu’à présent. Killian Hayes retrouve le terrain, mais il a toujours du mal avec son tir extérieur. Malgré cela, les locaux ont toujours une belle avance (36-21).

D-Rose montre la voie

Jerami Grant (18 points déjà !) écrase un gros dunk sur Daniel Theis, et continue de faire un sacré chantier. Seul Smart joue à son niveau pour les visiteurs jusqu’à présent, et Brad Stevens fait la moue sur le bord du terrain. D-Rose fait une prestation de vétéran et de parfait leader dans son rôle en sortie de banc. Les Pistons rejoignent les vestiaires avec un beau matelas d’avance (55-40).

Les Celtics retrouvent le parquet avec de biens meilleures intentions, et le duo Brown-Smart joue très physique, ce qui perturbe les locaux. L’ancien ailier de California plante de loin, et va chercher des fautes près du cercle, et ce malgré les longs segments de Grant. Les C’s réduisent l’écart et reviennent à 7 unités (64-57).

Hayes donne quelques superbes caviars à ses coéquipiers, et Saddiq Bey plante deux fois de suite de loin pour redonner un peu d’air aux siens. Tatum marque sur un 3-points, puis vole un ballon pour claquer un dunk en contre-attaque. Les Pistons tremblent, mais Rose calme le coup de chaud des visiteurs en recadrant ses jeunes coéquipiers. Mais les Celtics ne sont plus qu’à deux possessions de retard après trois quart temps (79-73).

Boston rate ses dix derniers tirs

Confirmation que Boston va beaucoup mieux puisque les hommes de Brad Stevens plantent leurs trois premiers tirs du dernier quart-temps. Dwane Casey enrage et il demande un arrêt de jeu après seulement… 72 secondes. Dès le retour sur le parquet, Isaiah Stewart se bat sur tous les ballons, et montre pourquoi les Pistons l’ont récupéré lors de la dernière Draft. Dans son sillage, Detroit conserve une une courte avance (86-85).

Jayson Tatum et Jaylen Brown tentent de prendre le match à leur compte, et la défense locale est de plus en plus fébrile sous les attaques du duo star des C’s. Jeff Teague est précieux dans son rôle de sixième homme, même s’il prend une bâche énorme de Mason Plumlee, très important dans la protection du cercle. Rose et Grant haranguent leurs coéquipiers et les Pistons donnent tout pour gagner leur premier match de la saison.

Après un panier de chacun d’entre eux, les locaux conservent ce tout petit point d’avance (94-93). Bey fait un match énorme et convertit un lancer franc sur deux. Même chose pour Plumlee, et ça offre une balle d’égalisation à Boston. C’est Jaylen Brown qui s’y colle mais il rate son tir, et les Pistons décrochent leur premier succès de la saison (96-93) ! Les Celtics n’ont pas inscrit le moindre point dans les quatre dernières minutes…