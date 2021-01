John Wall en remet une couche face aux Kings

Pas de James Harden à l’entre-deux, mal remis d’une entorse à la cheville, contractée face à ces mêmes Kings. En revanche, John Wall est bien là, et après un superbe premier quart-temps à 11 points et 3 interceptions, on le retrouve en deuxième période pour faire la différence.

Les Rockets et les Kings se livrent à un incessant chassé-croisé pendant près de 30 minutes, jusqu’à ce que John Wall ne fasse parler son agressivité. Il n’a pas peur d’aller au contact, et après un 3-points hyper lointain de Buddy Hield, il lui répond en force pour donner six points d’avance à Houston (79-73).

Dans un match aussi serré, c’est un gros écart. C’est encore John Wall, à 5 mètres, qui augmente l’avance (83-76). Sacramento est au bord de la rupture, et c’est Eric Gordon qui va s’occuper de leur mettre la tête sous l’eau.

Houston entame le dernier quart-temps sur un 9-0, avec six points de l’arrière, et Sacramento se retrouve à -11 à huit minutes de la fin (92-81). Le niveau de jeu baisse, les deux formations n’arrivent plus à mettre le moindre panier pendant cinq minutes, et c’est encore John Wall qui débloque la situation pour donner 13 points d’avance (96-83). On entre dans le « money time », et Sacramento se lâche enfin.

C’est Harrison Barnes qui sonne la charge, et Sacramento signe un 8-2 pour revenir à -7 à une minute de la sonnerie. Sur le deuxième lancer raté de l’ancien Warrior, Danuel House Jr prend le rebond et s’en va pour le coast-to-coast. P.J. Tucker attend la balle dans le corner, mais House sert Christian Wood pour le dunk.

Cette fois, Sacramento ne reviendra pas, et les Rockets s’imposent 102-94 avec 28 points, 6 passes de John Wall, 21 points d’Eric Gordon et 20 points, 15 rebonds de Christian Wood. Le trio majeur en l’absence de James Harden.