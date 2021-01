Deni Avdija, « le gars aux millions de questions »

Comme il l’avait annoncé, Deni Avdija ne précipite rien en ce début de saison, et sa patience lui réussit plutôt bien. L’ailier israélien laisse le jeu venir à lui, met ses 3-points (47.6% de réussite en 3.5 tentatives par match) et sait se montrer utile dans tous les aspects du jeu.

Dans la première victoire de Washington cette saison, sur le parquet des Wolves vendredi soir, en back-to-back et sans Russell Westbrook, le rookie a réalisé sa meilleure prestation avec une ligne de stats toujours propre et son premier match à plus de 10 points (11 points à 4/7 au tir, 3/5 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions en 27 minutes).

« Deni a franchi une nouvelle étape de sa jeune carrière, il a été capable d’exécuter quelques systèmes qu’on pourrait utiliser davantage pour lui à l’avenir », a déclaré son coach Scott Brooks après la rencontre. « On l’a vu sur de la création. Ce que j’apprécie, c’est qu’il sait comment jouer, il cherche ses coéquipiers, il n’essaie pas de remplir la dernière case de la feuille de stats. Ce qu’il veut, c’est faire les bonnes actions, prendre les rebonds, passer, poser de bons écrans… Il a aussi réussi un joli drive sur sa gauche avec sa main gauche, ce qui est quelque chose sur lequel on travaille, sur le alley-oop pour Thomas Bryant. Chaque expérience est nouvelle pour lui, et j’adore son approche. Son état d’esprit est bon. C’est un bon joueur de basket. A 19 ans, il arrive à me surprendre parce qu’il saisit les consignes tellement vite. C’est vraiment un bon joueur de basket ».

Bon à tout faire

Scott Brooks aurait tort de se priver, tant l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv apporte dans tous les secteurs de jeu. Parmi les rookies, il est également présent partout : 9e meilleur marqueur (7.8 points), 4e meilleur rebondeur (5.1 rebonds), 5e meilleur passeur (2.6 passes décisives), 3e meilleur intercepteur (1.3 inteception) et enfin 2e meilleure évaluation de la cuvée 2020 (13.5), derrière Tyrese Haliburton.

De plus, Deni Avdija peut apporter des relais solides à la création, avec d’autres, au tandem Westrbrook-Beal, une alternance que le coach des Wizards tient absolument à faire progresser, sans mettre trop de pression sur son rookie. « Je veux qu’il apprenne le jeu au bon rythme, et je trouve que c’est ce qu’il fait actuellement. On lui donne un peu de temps. Il a pas mal de minutes, mais il les utilise bien pour nous », a-t-il ajouté.

« Deni pose beaucoup de questions et c’est une bonne chose »

MVP de ce premier succès attendu côté Wizards, Bradley Beal a été invité à s’exprimer sur la montée en puissance tout en douceur du nouvel ailier de Washington. La volonté de progresser, la confiance, et ses qualités de basketteur pour un joueur de 19 ans ressortent principalement parmi les traits de l’ailier israélien.

« Il apprend constamment, et ce qui est vraiment marrant, c’est qu’avant qu’il arrive, on nous a dit : « C’est le gars aux millions de questions ». Et c’est vrai que Deni pose beaucoup de questions et c’est une bonne chose, parce qu’il veut juste apprendre, progresser et il veut être sur le terrain ! », a souligné Bradley Beal. « C’est impressionnant de voir à quel point il a de l’assurance sur le terrain. Il n’y a rien qui le gêne vraiment. Il y a des fois où il pose des questions parce que le jeu va encore un peu vite pour lui. Mais d’un point de vue général, il a dépassé les attentes qu’on pouvait avoir de lui. Il a montré un aperçu de sa polyvalence. C’est un excellent shooteur à 3-points, il a probablement le meilleur pourcentage de notre équipe. Il ne fait rien de trop, il joue juste de la bonne façon ».

Encore besoin de temps

Confiant en ses capacités, Deni Avdija a aussi cru en son groupe et sa qualité, malgré ce 0-5 pour débuter la saison. La victoire à Minnesota est la plus belle des récompenses et va permettre à tout le monde d’avancer un poil plus sereinement, même si c’est un déplacement à Brooklyn qui se présente dès aujourd’hui.

« On avait besoin de cette première victoire pour reprendre confiance », a reconnu le rookie. « Mais je pense qu’on est une bonne équipe. On pourrait perdre même huit matchs de suite, on continuerait quand même à croire en nous. On a été dans des situations bien pires, et on en est revenus. Donc je suis très optimiste à propos de cette équipe, et notez-le bien, on va être bons. On a juste besoin de progresser sur certaines choses, jouer dur, défendre, et quand on joue simplement, on est très bons ».

Rigueur, travail, et surtout patience, tels auront été les maître-mots de son début de saison. En espérant que le mot victoire vienne également garnir les discours des joueurs de DC dans les semaines à venir.

« Ce que j’ai appris, c’est que tout le monde avait besoin d’être patient. Les fans, les joueurs, tout le monde doit être patient. On a de bons joueurs, et si tu regardes notre groupe, tout le monde a du talent. Mais parfois, ça prend du temps de tout mettre en place. On a une nouvelle star qui vient d’arriver, je suis aussi nouveau dans l’équipe. Ça prend du temps pour tout le monde. On ne peut pas espérer que la magie opère d’un coup, qu’on éclate tout et qu’on soit à 7-0. Non, ça va venir, mais on va aussi perdre des matchs. Comment on progresse en tant qu’équipe, c’est la chose la plus importante », a-t-il conclu.