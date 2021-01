John Wall, le meneur dont avait besoin James Harden ?

Christian Wood s’est déjà enflammé après la première sortie de John Wall avec les Rockets : « Il avait l’air d’être revenu en mode All-Star ». Il faut dire que l’ancien meneur des Wizards a tout de même sorti une performance à 22 points, 9 passes et 6 rebonds en 37 minutes dans la victoire de Houston face à Sacramento. Pas mal pour quelqu’un qui n’avait pas joué de vrai match depuis deux ans !

« Il était extrêmement agressif, il a créé et il était présent en défense » soulignait James Harden. « Il était vraiment bon, surtout pour quelqu’un qui n’avait pas joué depuis deux ans. Une fois qu’il sera en rythme, que les gars seront dans leurs rôles et qu’ils trouveront comment coller au mieux à l’équipe, on sera même encore meilleur. »

On ne sait pas si James Harden sera encore là, mais son tandem avec John Wall est prometteur. L’ancien Wizard dribble moins que Chris Paul et il est davantage gestionnaire que Russell Westbrook. Sa présence peut être bénéfique pour James Harden, et le Houston Chronicle rapporte que l’arrière a beaucoup moins dribblé lors de ce premier match avec John Wall à ses côtés. Il a aussi davantage couru, retrouvant ses réflexes d’arrière-shooteur qui coupe et profite des écrans. « Le coach a fait du bon boulot pour me mettre dans de bonnes positions, et pas uniquement avec le ballon, mais dans des situations de marquer sans ballon. Je reste une menace pour marquer. »

« Mon boulot, c’est d’aider James au maximum »

Pour Stephen Silas, c’est essentiel que James Harden puisse jouer sans ballon. « C’est très important » insiste le nouveau coach de Houston. « Les équipes lui envoient des prises à deux. Quand il monte la balle, il est le centre de l’attention de la défense. Si John monte la balle, James peut jouer sans ballon et faire ce qu’il sait faire rapidement. Il peut profiter d’un switch et se retrouver en situation d’isolation. Faire en sorte qu’il reste agressif, même s’il n’a pas le ballon, compte pour une grande part de ce qu’on va faire en attaque. »

Qu’en pense John Wall qui jouait avec Bradley Beal, l’un des meilleurs arrières de la NBA et l’un des meilleurs joueurs sans ballon ? « J’ai trouvé ça cool de jouer avec James. Je pense qu’on a encore du chemin pour s’améliorer. Mon boulot, c’est d’aider James au maximum, et lui faciliter un peu les choses. Quand on a besoin d’un panier et qu’on se retrouve dans des situations serrées en fin de match, on sait de quoi il est capable. »

Autre élément important, non évoqué par John Wall et son coach : la défense.

L’ancien meneur des Wizards est un bien meilleur défenseur que Russell Westbrook, et sa lecture des passes et ses mains actives lui permettront de peser de ce côté du terrain, et du même coup d’y soulager James Harden.

S’il était un peu rouillé au niveau du tir (2/8 de loin) et qu’il s’est parfois précipité (5 pertes de balle) pour son grand retour, John Wall a montré qu’il était toujours capable de mettre une grosse pression sur la défense dès qu’il peut accélérer. L’enjeu sera plutôt de voir s’il peut être efficace sur demi-terrain, dans le jeu sans ballon.