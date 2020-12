Maladroit, Kyrie Irving avait gardé le meilleur pour la fin

Dans le succès (145-141) à l’arraché des Nets sur les Hawks cette nuit, à l’issue d’une partie pour le moins prolifique au scoring, Kyrie Irving et Kevin Durant ont une nouvelle fois réussi une performance de choix. Principalement dans le quatrième quart-temps car, pour ce qui est du meneur new-yorkais, les trois premiers furent compliqués.

Auteur de 25 points et 6 passes, celui-ci a effectivement dû composer avec une adresse en berne, ne convertissant que 3 de ses 16 tentatives aux tirs (dont 0/7 à 3-points) avant d’entrer dans le dernier acte. Mais dans les 12 minutes suivantes, l’insaisissable « Uncle Drew » a fait vivre un calvaire à ses défenseurs, y inscrivant 17 points à 7/11 aux tirs et 3/4 à 3-points.

Malgré le retard à l’allumage de son joueur, Steve Nash ne pouvait que se réjouir de la fin de match canon de l’ancienne vedette des Cavaliers, jamais aussi forte que dans le « money time ».

« [Kyrie] a connu une soirée délicate, avant de trouver son rythme dans le quatrième quart-temps », résumait le coach de Brooklyn après la rencontre. « Et je pense que ça lui a donné de l’énergie. Nous avons donc essayé de le mettre dans des situations où il pourrait s’épanouir, avec de l’espace, pour qu’il puisse attaquer le cercle. Il a été incroyable dans le dernier acte. Quant à Kevin [Durant], j’ai trouvé qu’il avait été plutôt solide, terminant à 33 points et presque en triple-double. Il a réussi de grosses actions dans le quatrième quart-temps mais j’ai trouvé qu’il avait été plutôt fort toute la soirée. C’est assurément [Kyrie] qui nous a guidés vers la victoire. »

Des « role players » au service du duo majeur des Nets

En plus de Kyrie Irving, Kevin Durant a aussi réalisé une superbe prestation, compilant 33 points, 10 rebonds et 8 passes. Plus régulier, il a notamment tenu la baraque lorsque son meneur peinait en attaque. Et dans le « money time », ils ont uni leurs forces pour venir à bout de ces Hawks accrocheurs. Au grand bonheur de Jarrett Allen.

« Leurs noms parlent pour eux », confie l’intérieur remplaçant (15 points, 13 rebonds). « En fin de match, on sait où doit aller la balle. Elle doit se trouver dans leurs mains et ils ont démontré pourquoi il le fallait. Nous n’avons jamais cessé de les servir. Nous savions qu’ils allaient réaliser la bonne action et qu’ils prendraient les meilleures décisions. Nous leur avons donc fait confiance. »

Résumer la victoire des Nets au simple duo Irving/Durant serait toutefois injuste car, en plus de Jarrett Allen, Joe Harris (23 points à 6/8 à 3-points), Landry Shamet (14 points à 100% aux tirs) et Taurean Prince (12 points à 100% aux tirs) se sont avérés précieux de par leur adresse.

Un apport bienvenu de la part des seconds couteaux, qui auront un rôle essentiel à Brooklyn cette saison.

« Le point positif c’est que, même quand nos tirs ne tombaient pas dedans, nous n’étions menés que d’une possession. […] Joe [Harris] nous a gardés dans le droit chemin offensivement, [Taurean Prince] a inscrit plusieurs gros tirs en première mi-temps, pareil pour Jeff [Green] et Landry [Shamet] » confirme ainsi Kevin Durant. « Et c’est ce dont nous aurons besoin tout au long de la saison. Nos tirs ne rentreront pas tout le temps. Je trouve que nous avons pris les tirs que nous voulions, mais ce n’est simplement pas tombé dedans. Et dans le quatrième quart-temps, nous avons pu en convertir quelques-uns. »