NCAA : Yves Pons réussit son match le plus abouti de la saison face à Missouri

Comme le Gonzaga de Joël Ayayi sur la côte Ouest, les Volunteers du Tennessee sont encore invaincus dans l’Est du pays.

Après sept rencontres, les coéquipiers du tricolore Yves Pons n’ont toujours pas perdu le moindre match et ce n’est pas Missouri qui a changé la donne mercredi soir (73-53).

Le MVP de Tennessee

Pour le coup, Yves Pons a délivré sa meilleure partition de la saison avec son 100e contre en carrière, mais surtout 13 points, à 5/9 aux tirs, plus 6 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Il était partout !

« Il était, sans aucun doute, le meilleur joueur sur le terrain », affirme son coach Rick Barnes. « Il est en train de devenir le joueur qu’on sait qu’il est et qu’on veut qu’il soit. Je n’arrête pas de lui dire de faire ce qu’il sait bien faire et tout viendra naturellement. »

À 8 points, 6 rebonds et plus d’un contre par match, Yves Pons est pour l’instant en-deçà de ses stats de la saison passée (11 points, 5 rebonds, 2 contres) mais son impact est toujours aussi impressionnant, surtout en défense.

« Yves a été fantastique, c’était un super coup de boost pour lui mentalement », reprend Coach Barnes. « Vous auriez dû entendre la réaction quand il est arrivé dans le vestiaire après ses interviews d’après match. On est super content quand un gars comme Yves a du succès. Pour un gars qui travaille aussi dur que lui, on ne peut qu’être content quand il réussit des gros matchs. »

Même le coach de Missouri, Cuonzo Martin, ne pouvait qu’abonder en ce sens et tresser les louanges du Frenchy monté sur ressorts : « Il est peut-être la sixième ou la septième option en attaque, et dans les stats, mais je pense qu’il est probablement le joueur le plus important de leur équipe, des deux côtés du terrain. »

Le titre et rien d’autre !

Tennessee a contrôlé le match de bout en bout, démarrant sur un 23-4 d’entrée de jeu, bien aidé par l’adresse du sniper uruguayen Santiago Vescovi (15 points dont 3/4 à 3-points). Avec Jaden Springer à 13 unités et John Fulkerson à 11, les Vols n’ont pas eu à forcer pour abattre les Tigers, qui étaient jusqu’alors invaincus aussi.

Seul Xavier Pinson (11 points à 2/9 aux tirs) termine à plus de 10 points pour Mizzou qui a bu le calice jusqu’à la lie, écrasé par la pression défensive des Vols, incarnée par Yves Pons.

« C’est ce que je fais ! Je suis toujours concentré à fond en défense pour aller contrer des tirs ou essayer de sauver des ballons », conclut le senior natif de Port-au-Prince. « L’arrêt de la compétition m’a un peu sorti de mon rythme et j’ai eu besoin d’un peu de temps pour le retrouver. Je savais que mon heure allait arriver. J’ai continué à travailler et bosser à l’entraînement. J’ai juste confiance en moi et mon travail. »

Déjà nommé meilleur défenseur de sa conférence la saison passée, Yves Pons pourrait bien réaliser le doublé, tout en visant, pourquoi pas, la récompense « Julius Erving » du meilleur ailier du pays. En tout état de cause, les Vols ne visent rien d’autre que le titre.

« On veut gagner le titre national, c’est notre objectif. On pense qu’on peut le faire, mais c’est quelque chose qu’on doit faire match après match. [Hier] soir, on n’était plutôt bon », sourit l’ancien de l’Insep.