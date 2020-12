Légendaire dirigeant des Pacers, Donnie Walsh prend sa retraite

L’histoire des Pacers n’aurait sans doute pas été la même sans Donnie Walsh. Voilà comment il est possible de résumer très rapidement l’impact de ce dernier sur la franchise d’Indianapolis depuis presque 40 ans.

Après des décennies dans les bureaux des Pacers plus un court passage à New York et à maintenant 79 ans, Donnie Walsh a décidé de prendre sa retraite. Il quitte donc son rôle de consultant qu’il occupait à Indiana.

« Je prends de l’âge et je n’ai plus l’énergie », se justifie-t-il pour l’Indy Star. « C’est un sport de jeunes. Ce travail a occupé une grande partie de ma vie, les Pacers étaient toujours dans ma tête. Voilà donc une occasion de pouvoir m’occuper de mes enfants, de mes petits-enfants et de ma femme. »

Donnie Walsh est devenu le GM des Pacers en 1986, à une époque où la franchise n’avait jamais remporté un seul match de playoffs en NBA. Mais dès ses premiers choix, il a fait progresser les Pacers. Chuck Person est drafté en 1986, Reggie Miller en 1987, Rik Smits en 1988. Les bases sont posées.

Un excellent bâtisseur

Dès lors, les Pacers deviennent une place forte de la conférence Est et de la ligue, allant six fois jusqu’en finale de conférence (1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004) et une fois en Finals (2000) contre les Lakers. Devenu président des Pacers, Donnie Walsh vit les meilleures années de sa carrière de dirigeant.

« La meilleure période de ma vie, ce sont les années où j’ai dirigé la franchise », affirme-t-il. « J’ai réalisé chacun de mes rêves. On a construit une tradition de la victoire, on a travaillé avec des gens bien. J’ai tout aimé dans cette franchise même si je ne choisis pas un moment plus qu’un autre. »

Entre 2008 et 2011, il y aura une petite infidélité puisque Donnie Walsh rejoindra les Knicks pour y devenir le président des opérations basket. Il travailla alors pour laver les comptes et dégager les gros contrats afin de se préparer au fameux été 2010, celui où LeBron James, Chris Bosh, Joe Johnson ou encore Amar’e Stoudemire étaient sur le marché. C’est le dernier qui sera recruté, avant que Donnie Walsh ne récupère Carmelo Anthony quelques mois plus tard, puis présente sa démission dans la foulée, avant de revenir aux Pacers l’année suivante.