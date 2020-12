Quiz | L’année 2020 en 20 questions

Ça y est ! L’année 2020 touche à sa fin et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, tant elle fut remplie de mauvaises nouvelles, entre les décès de David Stern et Kobe Bryant, ou encore la propagation du Covid-19.

Mais pour lui dire au revoir et passer comme il se doit à 2021, rien de mieux qu’un petit quiz pour tester vos connaissances sur l’actualité de ces 12 derniers mois.

Vous vous en rendrez compte par vous-même, mais certaines questions seront évidemment plus compliquées que d’autres. Pour réussir le 20/20, il vous faudra donc avoir suivi avec la plus grande assiduité qui soit notre site et, plus globalement, tout ce qui se rapporte de près comme de loin à la NBA. Bon courage !

(Si le quiz ne s’affiche pas correctement dans l’application, rendez-vous sur la version mobile)