Le MVP de la nuit : déjà un record de franchise pour Nikola Vucevic

Prolongé l’été dernier, Nikola Vucevic pourrait à terme devenir le meilleur joueur de l’histoire du Magic, tout du moins pour sa place dans les différents classements de sa franchise. Cette nuit, il s’est ainsi emparé d’un premier record de franchise, celui du plus grand nombre de paniers inscrits, et il efface des tablettes Nick Anderson.

Auteur d’un 12/18 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, le pivot d’Orlando en est désormais à 4 083 paniers inscrits avec le Magic, et nul doute qu’il va s’emparer d’autres records dans les années à venir. La plupart sont détenus par Dwight Howard, et il lui faudra au moins deux saisons pour les battre.

« C’est un tel professionnel, impliqué et consciencieux » apprécie Steve Clifford. « Il dit qu’il me doit beaucoup depuis que je suis arrivé ici, mais c’est le gars que j’ai le moins aidé. Sa manière de travailler, le temps qu’il passe à s’entraîner… Il y a deux ans, il était All-Star et l’an passé, c’était notre meilleur joueur. Il se sent très bien en ce moment, et il est prêt à réaliser une énorme saison. »

« On doit mieux jouer lors des premiers quart-temps. Il y a trop de hauts et de bas »

Face au Thunder, privé d’Al Horford, Nikola Vucevic a fait du Nikola Vucevic. C’est à dire qu’il est toujours aussi sobre et posé. Que ce soit pour planter un petit shoot dans la peinture ou un 3-points, il ne donne jamais l’impression de forcer. Il est toujours bien placé. Il est toujours aussi régulier. En face, le Thunder avait envoyé des intérieurs mobiles, et Isaiah Roby lui a posé des problèmes, lui cassant même les chevilles.

Mais Nikola Vucevic l’a puni en s’écartant, ou en se plaçant mieux au rebond. À l’arrivée, il rend une copie complète avec 28 points, 10 rebonds et 5 passes. Et donc ce record de franchise en poche.

« C’est un honneur pour moi, au regard de tous les grands joueurs passés par le Magic. Surtout quand on pense à tous les grands scoreurs qui ont joué ici » a réagi le Monténégrin. « C’est un immense honneur, et une grosse motivation pour continuer à bosser. Je suis très fier et encore plus heureux que ça nous ait permis de gagner. »

Quant à la prestation collective, il ne retient que la fin. « Notre dernier quart-temps a été bon car on était soudés. On a joué ensemble. Mais on doit le faire sur la totalité du match. C’est le début de saison, et on peut s’en sortir comme ça. Mais on doit mieux jouer lors des premiers quart-temps. Il y a trop de hauts et de bas« .