Tremont Waters en eaux troubles à Boston

Apparu à seulement 11 reprises pour sa saison rookie, Tremont Waters sait qu’il part de loin pour s’imposer dans la rotation de Brad Stevens cette année. Mais le meneur de poche sorti de LSU a fait bonne impression cette présaison.

À vrai dire, durant le dernier match des Celtics, Brad Stevens a même félicité le jeune joueur pour sa gestion parfaite du groupe de remplaçants.

« J’ai trouvé que notre dernier groupe avait fait du bon travail, plus particulièrement quand Tremont orchestrait la manoeuvre », a commenté Brad Stevens sur le site des Celtics. « Il a été très bon dans les deux matchs pour organiser l’équipe. On peut tirer quelque chose de son leadership. »

En 24 minutes de jeu, à cheval sur deux rencontres, Tremont Waters a cumulé 13 points, 8 passes, 3 rebonds, 3 interceptions, et seulement une balle perdue. Du très propre.

« J’arrive cette année avec un état d’esprit totalement différent. Je veux simplement me concentrer sur ce que je peux contrôler et prendre les choses au jour le jour. J’apprends encore beaucoup sur la vie et sur le jeu. »

« Je veux prendre les choses au jour le jour, un entraînement à la fois, un exercice à la fois »

Plus souvent avec les Maine Red Claws qu’avec les Celtics la saison passée, Tremont Waters en a profité pour montrer qu’il pouvait aussi scorer avec 18 points, 7 passes, 3 rebonds et 2 interceptions de moyenne. Il a même fini Rookie de l’année en G-League.

Meneur de petite taille à 1m78, il veut compenser par la justesse de son jeu et sa rapidité d’exécution. Il est pour le coup un étudiant très attentif chez les Celtics, qui ne manque jamais l’occasion de questionner ses aînés, notamment le meneur All-Star local, Kemba Walker.

« J’essaie de lui poser des tas de questions pendant les entraînements. Il doit évidemment suivre son programme et ses traitements pour être sûr d’être en bonne forme pour reprendre. Mais dès que j’en ai la chance, je lui demande des précisions mais aussi avec Jeff, Jaylen, Jayson et Marcus. J’essaie de leur poser des questions pour savoir ce que je peux faire de mieux pour aider l’équipe au poste de meneur. Je veux pouvoir diriger l’équipe et simplement mettre les systèmes en place du mieux possible. »

Avec le géant Tacko Fall, Tremont Waters fait la paire. Un très grand et un très petit. Mais les deux jeunes joueurs veulent passer le cap et s’incruster pour de bon dans la rotation NBA.

Dans le cas du meneur, la blessure de Kemba Walker devrait libérer du temps de jeu en début de saison, mais la présence de Jeff Teague, mais aussi du rookie d’Oregon, Payton Pritchard, assombrissent son horizon…

« Pour qu’on soit capable d’être au niveau des joueurs de top niveau, être ici avec l’équipe et passer du temps avec eux au quotidien, ça va nous aider à progresser chaque jour, à garder tous nos outils aiguisés. Personnellement, je veux prendre les choses au jour le jour, un entraînement à la fois, un exercice à la fois et essayer de devenir le plus précis possible. Comme ça, quand les matchs arrivent et que j’aurai ma chance, je serai prêt. »

Sa présaison très studieuse

Ses highlights de la saison passée en G-League