Les Knicks prolongent Kevin Knox et R.J. Barrett

Ce n’est pas une surprise. Les Knicks ont annoncé lundi soir avoir prolongé d’un an Kevin Knox et R.J. Barrett. Pour cela, la franchise a simplement activé la « team option » qui est présente sur les contrats de ses jeunes pousses.

Pour le premier, c’est sa quatrième et dernière année de son contrat « rookie » en 2021/22 qui a été activée, quand pour le second, c’est sa troisième, toujours en 2021/22, qui est désormais validée.

Les deux joueurs sont donc liés à New York jusqu’en 2022. Pour R.J. Barrett, l’aventure pourrait même continuer encore une année de plus puisque sa saison 2022/23, l’ultime de son contrat « rookie », est également en option.

Oublié dans les All-Rookie Teams la saison passée, ce dernier avait tout de même réalisé un exercice intéressant avec 14.3 points et 5 rebonds de moyenne. L’ancien de Duke a de réelles qualités, qu’il doit mieux exploiter, en étant plus adroit notamment.

Kevin Knox, lui, est globalement décevant depuis son arrivée à New York. Après une première année là aussi prometteuse, la seconde fut manquée et les Knicks ont même pensé à l’échanger tant son rendement est irrégulier et que sa progression ne saute pas aux yeux.

Peut-être que la méthode Tom Thibodeau va lui permettre de retrouver de l’efficacité et ainsi de se relancer.