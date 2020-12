R.J. Barrett frustré par son absence dans les All-Rookie Teams

Pour sa première saison en NBA, R.J. Barrett a connu une année assez frustrante. Irrégulier et maladroit, l’ailier des Knicks a par deux fois été coupé dans son élan, après des performances intéressantes sur plusieurs jours.

D’abord par une blessure à la cheville en janvier, puis par la suspension de la saison en mars. Comme New York n’avait pas été invité à rejoindre la « bulle » ensuite, sa saison s’était achevée sur des moyennes de 14.3 points, 5 rebonds et 2.6 passes par match.

Des chiffres qui le plaçaient 3e scoreur, 5e rebondeur et 4e passeur chez les rookies. Mais ça n’a pas convaincu les votants puisque R.J. Barrett n’a pas eu l’honneur de figurer dans une des deux All-Rookie Teams.

« Je ne vais pas mentir, cela m’a beaucoup peiné », explique l’ancien de Duke à ESPN. « Cela m’a dérangé. Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas eu ma place. Mais c’est une motivation pour cette nouvelle saison. Ce sera un moteur pour prouver encore davantage. »

« Certaines superstars de la ligue, lors de leur première année, ont parfois été maladroites »

Ce qui peut expliquer cette absence, outre les piètres résultats des Knicks, c’est la maladresse du joueur de New York. Le gaucher a été en difficulté une grande partie de la saison, affichant seulement 40% de réussite au shoot, 32% à 3-pts et même un faible 61% aux lancers. C’est sans doute son axe principal de progression pour l’avenir.

« J’ai vraiment mal commencé, les deux premiers mois », concède-t-il. « Surtout sur la ligne des lancers. Voilà pourquoi j’ai eu ces pourcentages. Mais ça ne m’inquiète pas du tout. Certaines superstars de la ligue, lors de leur première année, ont parfois été maladroites. J’ai fait mieux que certains grands joueurs dans ce domaine. »

Fidèle à son discours sur la progression des jeunes joueurs, Tom Thibodeau espère voir le Canadien non seulement mieux shooter, mais également s’améliorer dans tous les domaines et se donner pour le collectif.

« Peu importe les difficultés, que ce soit pour cette histoire de All-Rookie Team ou autre, en général, quand on gagne, on est reconnu », souligne le coach des Knicks. « Donc il faut se concentrer sur les victoires et pas uniquement sur le scoring. Je veux qu’il soit polyvalent, qu’il soit impliqué en défense ou dans la création. Le scoring, ça va venir. La façon de se comporter, de s’entraîner au quotidien, de penser aux autres. Ce sont des éléments importants pour gagner. »