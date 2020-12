Tyrese Haliburton a réalisé un premier rêve en affrontant Stephen Curry

Après leur double opposition face aux Blazers, les Kings ont bouclé leur présaison avec une double confrontation face aux Warriors. L’occasion pour le rookie Tyrese Haliburton de défier Stephen Curry. Un grand moment.

« C’était génial, rien qu’en tant que fan de basket », commente Tyrese Haliburton pour NBC Sports. « Je le regarde jouer depuis qu’il est arrivé sur la scène. Pouvoir jouer contre lui était vraiment un rêve qui devient réalité parce que je le suis depuis que j’ai commencé à jouer. »

Avec 2 points et 3 passes en 15 minutes de jeu, contre 29 points et 4 passes pour Stephen Curry, la première confrontation entre les deux hommes a nettement, et logiquement, tourné en faveur du double MVP, qui se remet en rythme après une saison marquée par les blessures.

« Il fait tout à un haut niveau et il fait évidemment partie des meilleurs joueurs de la ligue. Il l’est depuis plus de cinq ans à vrai dire. C’est définitivement un gars duquel tu peux apprendre à tout moment. »

Cela dit, Tyrese Haliburton attend un autre joueur majeur avec encore plus d’impatience…

« Steph fait clairement partie des meilleurs pour moi et c’est pour ça que c’était un moment un peu surréel, mais le plus grand moment, en grandissant dans les années 2000, sera de voir LeBron. Je le regarde depuis toujours, donc de pouvoir partager le terrain avec lui, d’être sur le terrain avec lui en même temps, ça serait assez fou. »