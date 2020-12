Toujours un titulaire de trop aux Nuggets…

Quel sera le cinq de départ des Nuggets, mercredi soir, pour le premier match de la saison face aux Kings ?

Mike Malone assure qu’il n’a pas tranché car « la réalité, c’est qu’on possède sept titulaires » a-t-il expliqué après la victoire face aux Blazers. Lors de cette rencontre, Will Barton avait retrouvé sa place de titulaire, et c’est Michael Porter Jr qui est sorti du banc.

On le sait, Will Barton a déjà annoncé qu’il ne se voyait pas comme un 6e homme. Quant à Michael Porter Jr, il a déclaré qu’il voulait être la troisième star de l’équipe, derrière Jamal Murray et Nikola Jokic. Le coach de Denver devra donc choisir entre l’un des deux. « Tout le monde part du principe qu’on débute un match avec ces cinq meilleurs joueurs. Mais ce n’est pas aussi simple. Il s’agit plutôt de débuter avec les cinq meilleurs joueurs qui collent ensemble, qui sont complémentaires les uns les autres » rappelle le coach à propos de futur choix.

La question est donc de savoir qui de Will Barton ou de Michael Porter Jr est celui qui complète le mieux Murray, Gary Harris, Paul Millsap et Nikola Jokic. « Tout le monde sait que Will est un titulaire, et ce qu’il a dit n’aurait pas dû prendre tant d’ampleur car il était titulaire. Ce n’était pas de l’immaturité de sa part que de dire ça. Il se voit comme un titulaire. Moi aussi, je me vois comme titulaire » annonce Michael Porter Jr, auteur de 20 points comme 6e homme face à Portland. « Mais on sait aussi tous les deux que si on veut participer à quelque chose de spécial, on doit être soudés lui et moi, et on doit accepter nos rôles dans l’équipe. Donc, si je dois débuter, s’il doit débuter, s’il doit débuter à la place de Gary, et peu importe la formule, on doit rester soudés. »

Pour Michael Porter Jr, sa présence dans le cinq de départ est essentiellement liée à sa capacité à défendre. C’est ce qu’explique Mike Malone dans la Gazette.

« Le plus grand défi de Michael n’est pas en attaque, ni au rebond. Son plus grand défi, c’est de comprendre l’importance de la défense et d’y adhérer. S’il le fait, il aura l’opportunité d’être un joueur spectaculaire, et pas uniquement un attaquant. C’est ce qu’il souhaite être, et c’est ce qu’on souhaite qu’il devienne. »

Pour Will Barton, son jeune coéquipier va inexorablement devenir une star. « Tout va bien se passer pour lui. Il est jeune, sa manière d’aborder le jeu, d’être régulier et de continuer à rester à lui-même. Il fera partie des meilleurs. C’est juste inévitable« .

En attendant, Michael Porter Jr. pourrait donc débuter comme 6e homme. Et ce n’est pas une punition.