Will Barton : « Aucune envie d’être 6e homme ! »

Absent de la « bulle », Will Barton a effectué cette nuit son grand retour sur les terrains. C’était face à Portland, et l’arrière/ailier des Nuggets a apporté 9 points et 3 passes en 18 minutes, en sortie de banc. Une reprise dans des conditions idéales puisque les Nuggets ont largement dominé les Blazers, et après cette première sortie en neuf mois, il prévient qu’il n’est pas là pour sortir du banc.

« Je l’ai déjà dit, je suis un titulaire. J’étais à l’aise car je suis simplement un bon basketteur. Je suis à l’aise avec n’importe qui sur cette planète » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Ce n’est pas important. J’ai beaucoup bossé pour en arriver là, et je pense que ça se voit quand je suis en bonne santé. Je n’envisage pas d’être sixième homme. Je n’en ai absolument pas envie. »

Mike Malone : « Mon boulot n’est pas de satisfaire tout le monde »

À ses côtés, Paul Millsap estime aussi que sa place est dans le cinq de départ. « On sait que c’est clairement un titulaire. Cela ne fait aucun doute. Il apporte de la création. Avoir un gars comme lui qui crée et fait ce qu’il a l’habitude de faire avec les remplaçants, c’était magnifique à voir. C’était magnifique de le voir diriger l’attaque. »

Aux côtés de Monte Morris et P.J. Dozier, Will Barton a effectivement semblé à l’aise dans ce rôle de leader du banc. « C’était facile… Il y a beaucoup de joueurs intelligents dans ce groupe, à commencer par P.J. et Monte, deux bons créateurs. Et puis il y a Isiaiah qui pose de supers écrans et qui s’ouvre au panier, et ça me permet d’être menaçant. Et puis il y a JaMychal Green qui est polyvalent. Il peut faire du pick-and-pop ou du pick-and-roll. C’est un bon groupe talentueux. »

La balle est désormais dans le camp de Mike Malone qui peut compter sur une rotation d’une dizaine de joueurs. Pour intégrer Will Barton dans le cinq de départ, il lui faudra sacrifier Gary Harris ou Michael Porter Jr.

« Quand vous avez un groupe riche et talentueux, dont des joueurs qui ont fait leurs preuves en NBA, il n’y a pas de place pour tout le monde » concède le coach de Denver. « Mon boulot n’est pas de satisfaire tout le monde. Si je voulais faire plaisir à tout le monde, je serais vendeur de glaces. Je dois prendre des décisions difficiles. »