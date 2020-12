Les Wizards apprécient déjà l’impact de Russell Westbrook

8 points à 4/10, 7 rebonds et 3 passes décisives en 17 minutes, toutes en première mi-temps. La ligne de stats n’est pas forcément folle, même si le +/- de +11 est le meilleur du match, mais les Wizards notaient déjà l’impact de Russell Westbrook, l’énergie et la volonté du meneur d’appuyer sur la défense adverse créant beaucoup d’espaces.

« On a pu voir en première mi-temps combien de tirs ouverts il nous a offert », expliquait ainsi Davis Bertans. « On a eu énormément de bons tirs, et c’était principalement grâce à Russ. Il a donné le ton en attaquant le cercle pour ressortir le ballon. Je suis certain que ça va encore s’améliorer. »

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le MVP 2017 s’est ainsi appliqué à bien servir ses camarades, en attaquant la défense pour servir Thomas Bryant sous le cercle, ou ses shooteurs après avoir posté Josh Jackson.

En face, Killian Hayes (11 points à 4/11 au tir, 3 rebonds, 2 passes et 4 fautes) a ainsi pu mesurer l’impact physique de Russell Westbrook, avec cette volonté continuelle de mettre du rythme.

« C’était juste génial », appréciait Bradley Beal. « C’était une bonne énergie. Je ne croix pas que ce sera aussi difficile que les gens pensent (de jouer ensemble). On fait du bon travail pour se nourrir l’un l’autre, pour s’ajuster à la façon dont l’autre joue. Le plus important, c’est le rythme et l’énergie qu’il apporte. Ça fonctionne. »

Même si ce n’était qu’un match de présaison, le dernier pour les deux équipes avant les choses sérieuses, les Wizards étaient donc très enthousiastes pour les débuts de leur meneur. Dans cette rencontre globalement brouillonne, c’est d’ailleurs Thomas Bryant qui a semblé le plus profiter de l’apport de Russell Westbrook, le surplus d’énergie du meneur compensant la nonchalance du pivot.

Scott Brooks expliquait ainsi avoir particulièrement apprécié de voir son meneur autant fêter les paniers avec son coéquipier, qui terminait la victoire (99-96) avec 22 points à 7/12 au tir.