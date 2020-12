Danny Ferry revient aux Spurs

Mêlé à un scandale aux Hawks il y a cinq ans, Danny Ferry était parvenu à relancer sa carrière de dirigeant aux Pelicans, d’abord comme consultant puis comme GM intérimaire de 2016 à 2019. Libéré, il avait ensuite postulé au poste de GM des Wizards sans être choisi.

Finalement, Ferry revient aux bases, puisqu’il vient d’accepter un rôle de consultant aux Spurs. Champion NBA comme joueur avec San Antonio en 2003, il avait entamé son après-carrière chez les Spurs jusqu’en 2005, avant d’accepter un poste de GM aux Cavaliers jusqu’en 2010. Ensuite, premier retour aux Spurs jusqu’en 2012, puis départ à Atlanta où il sera GM jusqu’en 2015.

Ferry n’est pas le seul à débarquer à San Antonio puisque la franchise a annoncé les nominations de Samson Kayode comme Responsable de l’évaluation des joueurs et assistant GM des Austin Spurs. Ce dernier travaillait à la fédération, et plus particulièrement auprès de l’équipe junior de Team USA. Quant à Hao Meng, il quitte les bureaux de la NBA pour devenir « Director of Strategic Analysis and Basketball Insight ».