Doc Rivers a rassuré Ben Simmons sur les rumeurs de transfert

Ben Simmons ne sera pas échangé contre James Harden. C’est ce que Daryl Morey a assuré devant la presse et c’est visiblement ce que Doc Rivers a voulu répéter à son joueur. Le coach des Sixers rapporte avoir passé un coup de fil à l’Australien en amont du match de présaison de cette nuit, face aux Pacers. Objectif : tenter de calmer les rumeurs.

« Je peux vous le dire une nouvelle fois que rien de tout ça ne vient de nous. J’ai appelé Ben l’autre soir, je vais pas en dire plus sur ce qu’on s’est dit. C’est regrettable (les rumeurs) mais cela fait partie du sport. C’est comme ça. »

Pour Doc Rivers, il était aussi important de rassurer sa jeune vedette avec ce coup de fil. C’est en effet la première fois de sa carrière qu’il est confronté aux rumeurs de transfert.

« Je crois que cela dépend du joueur, note Rivers à propos de la réaction face à ce genre de situation. Ben est jeune donc on peut avoir le sentiment de devoir le faire (l’appeler pour le rassurer). Je suis sûr qu’il y aura d’autres moments où on n’aura pas ce sentiment. J’appelle toujours un joueur juste pour savoir où il en est. Je me sens très à l’aise par rapport à notre conversation. On peut aller de l’avant maintenant. »

Simmons s’est montré plutôt rassurant sur son état d’esprit, cette nuit face aux Pacers. Après avoir foncé au cercle quelques secondes après l’entre-deux inaugural, le « facilitateur » de l’équipe a encore fait parler sa polyvalence.

En 26 minutes dans la victoire, il compilé 9 points (4/6), en prenant même sa chance derrière l’arc, 8 passes, 5 rebonds et 2 contres, avec de grosses séquences défensives sur Malcolm Brogdon. En l’absence de Joel Embiid, il a également affiché une belle complicité avec Dwight Howard.

« Je savais qu’il était bien, on a eu une bonne discussion donc je n’étais pas si inquiet que ça », formule l’ancien coach des Clippers, satisfait de son joueur après la rencontre.