Face aux Pacers, Dwight Howard sort le match parfait !

Pas de Joel Embiid à l’entame du match face aux Pacers, et c’est Dwight Howard qui a pris sa place dans le cinq de départ. Le champion NBA s’est payé le luxe de faire oublier le Camerounais en compilant 14 points à 7 sur 7 aux tirs en 16 minutes. Le tout avec 4 rebonds et… 4 balles perdues, mais aussi et surtout la victoire (113-107).

« Jo est la pièce centrale de notre équipe. Le plus important pour nous, c’est de faire en sorte qu’il soit en bonne santé tout le temps. Je connais mon rôle. J’ai été à sa place dans le passé. Personnellement, il s’agit vraiment de le compléter par tous les moyens possibles. »

C’est pour ça que les Sixers sont allés le chercher. Pour permettre à Embiid de se reposer et de ne pas trop tirer sur lui. Revigoré par son passage aux Lakers, Howard s’est mis en évidence dès le début du match, et son énergie est contagieuse.

« Il y aura des soirs comme ça, sans Joel, où il faudra tout de même gagner » commente Doc Rivers. « Cela fait partie des choses qu’on essaie de faire comprendre à nos gars. Pas uniquement à propos de Joel, mais à cause du Covid, et de tout le reste. Il y aura des blessures, 72 matches, et il y aura des soirs où l’effectif sera court. On doit tout de même essayer de gagner ces matches, et j’ai trouvé qu’on l’avait bien fait ce soir. »

Pour Howard, une seule mission : soulager Embiid pour qu’il puisse être à son meilleur niveau sur la durée. « Lorsqu’il est sur le banc, j’essaie juste de maintenir le niveau de jeu sur le terrain. Qu’il sache qu’il peut faire une pause, et qu’il n’a pas à forcer quoi que ce soit lorsqu’il joue. Il aura son temps de jeu et ses tirs » conclut Howard. « Mon but est de faire en sorte de lui tracer la voie puisqu’il puisse être Jo lorsqu’il revient sur le terrain. Quand il fait ça, il domine la raquette, il domine le terrain, et personne ne peut l’arrêter. »