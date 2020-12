Nicolas Batum cherche toujours son rythme et ses sensations

L’intersaison a été un peu courte pour certains des joueurs des Clippers qui ont bataillé jusqu’à mi-septembre dans la « bulle ». Elle a ressemblé à une éternité pour les recrues Nicolas Batum et Luke Kennard.

Le premier avait été écarté de la rotation de Charlotte fin janvier, suite au NBA Paris Game face à Milwaukee, et le deuxième n’avait plus joué depuis fin décembre à cause de douleurs récurrentes au genou. Il a donc fallu un peu de temps pour relancer la machine et se rassurer lors des deux premiers matchs de pré-saison face aux Lakers.

« Le premier match était un peu bizarre », a déclaré Nicolas Batum. « Je voulais juste être de retour sur le terrain, jouer au basket, faire quelques trucs et m’assurer de ne pas faire de grosses bêtises. C’était vraiment mon objectif pour les deux premiers matchs, de revenir, retrouver mon rythme et mes sensations sur le parquet ».

Dans cette préparation raccourcie, l’heure du dernier test est déjà venu avec la réception du Jazz de Rudy Gobert qui se profile cette nuit. Une ultime occasion de monter en puissance pour Nicolas Batum, titulaire aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George sur les deux premiers matchs.

« Je pense que je peux essayer d’en faire toujours plus », a ajouté l’international français. « J’ai fait un peu plus le deuxième match (9 points, 2 passes, 2 interceptions, 1 rebond, 1 contre en 21 minutes), mais je suis sûr que le troisième match, je peux en faire plus, juste pour revenir et sentir à nouveau le jeu. Après dix mois, c’est devenu dingue. C’était fou, je pense, pour tous ceux qui ne sont pas allés dans la bulle ».