La salle des Suns dévoile ses nouveaux atouts

La pré-saison a permis aux Suns de prendre leurs marques au sein de leur nouveau vestiaire et de profiter des installations rénovées de la PHX Arena durant l’intersaison, dans un plan de 230 millions de dollars dont la première phase s’achèvera avant le début de la saison régulière.

À l’occasion de leur premier match à domicile face aux Lakers, les deux équipes ont ainsi pu prendre leurs quartiers dans un environnement bien plus vaste, avec un espace dédié à l’entraîneur principal, un autre pour les assistants, deux salles d’entraînement différentes et des vestiaires individuels plus spacieux pour les joueurs.

« Les vestiaires sont beaucoup plus beaux qu’avant », a notamment déclaré Frank Vogel, coach des Lakers. « C’était l’un des plus anciens vestiaires, l’un des plus petits de la NBA. Et maintenant, d’après ce que j’ai vu, il y a beaucoup d’espace … Tout est rénové. C’est très beau. Ils ont fait un excellent travail. Les équipes extérieures seront ravies quand elles arriveront. »

La PHX Arena, en attendant mieux

Le plan de rénovation en est à 75% de sa réalisation et devra être terminé avant le début de la saison 2021/22. La deuxième phase concernera principalement les espaces du hall supérieur, dont les suites et espaces de restauration.

À noter que la franchise de Phoenix est toujours à la recherche d’un partenariat pour le « naming » de sa salle, suite à la fin de l’engagement de cinq ans avec « Talking Stick Resort/Casino Arizona » le mois dernier. Jusqu’à ce qu’un nouveau sponsor soit trouvé, elle s’appellera donc la PHX Arena.

Dernier rendez-vous à la maison demain soir en pré-saison face aux Lakers pour les Suns, qui accueilleront ensuite les Mavs le 23 décembre prochain.