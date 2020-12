Reprise victorieuse pour LeBron James et Anthony Davis

Trois matches, trois victoires. La présaison des Lakers se passe idéalement, et cette nuit, pour défier les Suns, Frank Vogel retrouvait ses deux leaders, LeBron James et Anthony Davis.

Le premier termine avec 11 points, 2 rebonds et 2 passes à 4/10 aux tirs. Le second joue 18 minutes pour 10 points et 4 rebonds. À leurs côtés, Talen Horton-Tucker apporte 18 points en sortie de banc, tandis que Kyle Kuzma plante 23 points. Suffisant pour permettre aux Lakers de s’imposer 112-107 grâce à un gros dernier quart-temps.

« On s’attendait à ce que LeBron soit un peu rouillé au début, mais une fois qu’il a retrouvé ses jambes, je l’ai trouvé très bien » observe Frank Vogel. « Je pense que c’était prévu, et comme je l’avais anticipé, il s’agit de lui permettre de retrouver ses jambes« .

Quant à Anthony Davis, il s’est si bien senti, qu’il veut jouer davantage vendredi, toujours face aux Suns. « Franchement, je me suis senti super bien. Je pensais que je serais un peu à court de souffle. On peut essayer d’être dans la meilleure forme possible, rien ne vaut des conditions de match. J’étais un peu hésitant mais je me suis bien senti. J’aurais pu jouer plus. Sans doute que je jouerai plus vendredi, mais physiquement, j’étais bien. »

On notera que Frank Vogel avait dévoilé le cinq suivant : Dennis Schroder, LeBron James, Kyle Kuzma, Anthony Davis et Marc Gasol. Un cinq de grande taille qui manque de shooteurs, et on imagine que Kentavious Caldwell-Pope prendra la place de Kyle Kuzma lorsqu’il sera opérationnel.