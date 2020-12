Jeanie Buss impressionnée par le leadership de LeBron James

Les Lakers 2019/20 faisaient partie des grands favoris pour le titre en début de saison, mais encore fallait-il le faire ! Les troupes de Frank Vogel ont ainsi renversé tous les obstacles, sur le plan sportif comme extra-sportif, avec notamment le décès tragique de Kobe Bryant, légende de la franchise californienne.

Très touché, le groupe a su rester uni, notamment grâce à LeBron James qui s’est comporté en leader jusqu’au bout, jusqu’à son discours qui a sacré le 17e titre de la franchise.

Le parcours des Lakers sur la deuxième partie de saison, et particulièrement le rôle joué par le quadruple MVP a récemment été salué par Jeanie Buss, propriétaire de la franchise.

« Avec la façon dont l’équipe s’est rassemblée, ils ont mis sur leurs épaules un fanbase qui avait le cœur brisé, dirigés par LeBron James, que je ne connaissais pas vraiment avant qu’il ne devienne un Laker » a-t-elle déclaré. « Et en le regardant, surtout en cette période de crise, non seulement lors de la perte de Kobe, mais aussi lors de la pandémie et des troubles sociaux que nous avons connus cet été, on peut voir que c’est un leader, quelqu’un qui n’a pas peur. Il m’a appris par son exemple que l’on n’accepte rien de moins que le respect qu’on mérite. Il l’a même dit dans son discours : Je veux qu’on me respecte ».

Sans équivalent dans la régularité

Et pour cela, LeBron James peut mettre en avant une régularité impressionnante, lui qui était au rendez-vous de la finale NBA depuis 2011, jusqu’à ce qu’une blessure ne vienne le stopper en 2018/19.

La saison 2019/20 a sans doute été la plus éreintante de sa carrière sur les plans physique et mental, avec cette fin d’exercice totalement inédite dans la « bulle » d’Orlando. Mais le « King » est toujours frais et motivé, comme l’indiquait récemment Marc Gasol, et il est toujours sur le trône de la ligue, à bientôt 36 ans…

« Il a été d’un grand réconfort pour la Lakers Nation et a dirigé cette équipe. Le fait de ne pas avoir participé aux playoffs l’année précédente et d’avoir remporté un titre cette saison, c’est vraiment époustouflant. Et de le faire dans une bulle, dans des circonstances difficiles, où l’équipe a été séparée de son foyer, de sa famille, pendant plus de 90 jours alors qu’elle se sacrifiait, et d’être la dernière équipe debout, ça montre vraiment sa résilience », a conclu Jeanie Buss.