Marc Gasol fait déjà l’unanimité aux Lakers

La transition est toujours plus rapide lorsqu’il s’agit de joueurs talentueux, et c’est le cas pour Marc Gasol, qui a très vite pris ses marques la nuit dernière sous son nouvel uniforme, celui que son frère Pau a porté de 2008 à 2014.

Le pivot espagnol a joué sur ses points forts, dont sa capacité de création en tête de raquette et sa qualité de passe qui ont déjà fait mouche, Marc Gasol ayant terminé son premier match chez les Lakers avec 6 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en 22 minutes.

« Ça s’est très bien passé, comme si c’était naturel et que c’était quelque chose qui faisait sens », a-t-il déclaré à l’issue de la victoire 131-106 face aux Lakers.

LeBron James pour faciliter son intégration

Après l’avoir à son tour taquiné dans la presse au sujet de son trophée de meilleur défenseur de l’année en 2013, Marc Gasol a également remercié LeBron James pour sa façon de communiquer constamment, facilitant l’intégration des nouveaux comme lui, notamment pour la défense.

« Sa façon de bien communiquer à tout moment. La qualité de sa communication à tout moment. Je respecte vraiment ça et je lui en suis très reconnaissant. En tant que nouveau venu, le fait qu’il vous dise les choses qu’ils attendent de toi, les choses que tu peux mieux faire, ce que tu fais de vraiment bien, c’est super. Cela accélère le processus d’intégration et aide à être plus rapidement efficace. La façon dont il communique est très positive ».

Pour ce qui est du jeu, le profil de Marc Gasol a rapidement « matché » avec celui des joueurs qui l’entourent. L’Espagnol sera à l’opposé d’un Dwight Howard, avec une capacité de création bien supérieure, même s’il peut aussi enfoncer les intérieurs moins robustes dans la peinture ou poster un Serge Ibaka comme il l’a fait cette nuit.

« J’ai l’impression qu’il colle parfaitement », a souligné son coéquipier Kentavious Caldwell-Pope qui a bénéficié d’un de ses services en or en tête de raquette pour finir au cercle. « Il fait en gros la même chose que JaVale et Dwight, mais un peu plus. Il peut shooter à mi-distance et être très efficace à cet endroit, poser des écrans, jouer du pick-and-pop. Il est tellement polyvalent, il nous a montré un peu de tout. Il a été épatant ».

Le profil parfait

Pour Frank Vogel, le profil de Marc Gasol va pousser ses coéquipiers à multiplier les courses pour se démarquer. Son apport sera donc des plus précieux.

« Je pense que les joueurs NBA ou les basketteurs en général, coupent de manière plus tranchante lorsqu’ils savent qu’ils ont un gars qui va leur donner le ballon », a noté Frank Vogel. « On a commencé le match en sachant qu’on allait beaucoup jouer par l’intermédiaire de Marc en tête de raquette. Nos gars avaient en tête de se déplacer de façon vraiment agressive. Et Marc a pu les trouver. Surtout dans la peinture. Certains ont mené à des lay-up ou à de supers situations. Marc nous donne cette dynamique. Ça va nous rendre encore plus difficiles à surveiller ».