Marc Gasol répond à la blague de LeBron James sur le trophée de meilleur défenseur de 2013

C’était clairement une vanne, mais comme cela fait déjà plusieurs fois que LeBron James évoque ce trophée de meilleur défenseur « volé » par Marc Gasol en 2013, il y a forcément un fond de vérité dans l’esprit du » King ».

Interrogé sur cette blague de son nouveau coéquipier, le pivot espagnol philosophe et rappelle contexte.

« J’ai toujours pensé que les récompenses individuelles dans le monde du sport sont très subjectives », décrit-il à une publication catalane. « Je n’y accorde pas trop d’importance et je n’en suis pas partisan. Ce qui est clair, c’est que, plus que pour moi, ce prix était pour les Grizzlies. C’était pour récompenser notre travail collectif. J’étais important dans le schéma, mais Tony Allen devrait aussi être dans la conversation. Ce qui compte maintenant, c’est le trophée de meilleur défenseur de la prochaine saison. Il (LeBron James) a 35 ans, mais un joueur comme lui peut le gagner sans aucun problème si c’est vraiment ce qui lui manque. »

Libéro des Grizzlies du « Grit & Grind », Marc Gasol était l’un des symboles de cette équipe hargneuse et étouffante et les journalistes l’avaient donc élu DPOY, même s’il n’avait bizarrement pas été élu dans le meilleur cinq défensif de la saison, les entraîneurs lui préférant dans ce vote Serge Ibaka, Joakim Noah et Tyson Chandler…

Malgré cet accueil, le pivot de 35 ans est en tout cas heureux de rejoindre un des grands favoris pour le titre.

« Je vais évoluer avec deux joueurs uniques (LeBron James et Anthony Davis), qui ont des qualités et des capacités spéciales et irremplaçables. J’avais la chance de pouvoir décider librement et de ne pas mettre l’aspect financier dans l’équation. Cela m’a permis de voir les choses beaucoup plus clairement, de faire ce que je voulais et de jouer où je voulais. Je me sens très chanceux d’avoir pu le faire. »