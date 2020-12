LeBron James : « Marc Gasol a mon trophée de meilleur défenseur de l’année chez lui »

Invité de l’émission « Road Trippin », co-animée par Allie Clifton et son ancien coéquipier Richard Jefferson, LeBron James est notamment revenu sur l’intersaison des Lakers, dans un extrait de l’épisode complet à paraître demain. Et le « King » était en grande forme.

« Je suis content d’avoir récupéré Marc, un autre champion, que j’ai toujours adoré. Il a mon trophée de défenseur de l’année chez lui, mais c’est comme ça – je t’aime Marc, j’ai hâte de parler de ça avec toi » s’est permis de plaisanter LeBron James, deuxième du DPOY en 2013 derrière l’Espagnol.

Le quadruple MVP était beaucoup moins bavard quand on lui a demandé si son frère Pau serait aussi avec les Lakers à la rentrée. « On verra » a-t-il simplement répété, avant de parler des autres recrues.

Bienvenue à « Dennis La Menace »

« On a Wes Matthews, que j’adore affronter, on a Trezz » dit-il en référence à Montrezl Harrell, l’ancien intérieur des Clippers. « C’était notre voisin, on a toqué chez lui et on lui a dit ‘tu aimes ce qui se passe ici ?’ (…) C’est le meilleur sixième homme de la NBA, il va nous aider avec notre banc – qui nous a posé problème l’an passé » ironise le King. « Et on a son dauphin, Dennis Schroder. On n’en a pas parlé, mais je veux le surnommer « Dennis The Menace ». J’adore sa ténacité, c’est un chien sur le terrain, il rentre dans ta tête. Il est comme Draymond Green ou Richard Jefferson : tu l’adores quand il est dans ton équipe, tu le détestes quand il est en face. »