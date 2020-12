Stephen Curry fait le show mais se fait voler la vedette

On pourrait croire au hold-up mais les Kings ont largement mérité leur victoire, comptant jusqu’à 19 points d’avance, avant de voir les coiffeurs de la Baie revenir dans le coup pour finalement faire briller Kyle Guy à l’ultime seconde. Mais l’essentiel n’est pas là, car le match a surtout été marqué par la performance de Stephen Curry.

Impatient de retrouver le terrain samedi contre Denver, le double MVP avait été maladroit. Il s’est rattrapé dès les premières minutes de la rencontre face aux Kings en marquant 11 points lors des cinq premières minutes, dont trois tirs à 3-points. Constamment en mouvement, Stephen Curry a mis à mal la défense adverse pendant les 28 minutes qu’il a passées sur le terrain, terminant la rencontre avec 29 points, 4 passes, 4 rebonds, 3 interceptions et de nombreux highlights qu’on n’avait pas vus depuis plusieurs mois !

« Steph est arrivé au training camp en super forme, » décrivait Steve Kerr après la rencontre, tout en réitérant qu’il ne mettra pas son meneur dans le rouge cette saison. « Nous voulons le garder au tour de 34 minutes par match, c’est un bon chiffre pour la saison régulière. »

Les Warriors ont affiché un +7 avec leur meneur sur le terrain et le reste à -8. Évidemment, les absences sont à prendre en compte mais cette rencontre a cependant mis en avant la stratégie que les adversaires de Golden State vont utiliser. Forcer Stephen Curry à faire la passe et laisser ses coéquipiers vous battre. Cette nuit, à l’exception de Marquese Chriss (17 points, 3/4 de loin, et 9 rebonds), personne n’a pu mettre dedans pour punir les Kings.

« Nous n’avons jamais parlé de volume, la seule chose dont on parle c’est le spacing »

Déjà en délicatesse avec leur adresse samedi, la paire Kelly Oubre Jr – Andrew Wiggins a terminé à 7 sur 21 aux tirs, dont 2 sur 8 à 3-points. Les deux joueurs auront l’occasion de briller toute la saison tant les défenses seront focalisées sur Stephen Curry et sur la menace que James Wiseman, Marquese Chriss et Kevon Looney présenteront près du cercle. La saison des Warriors reposera en grande partie sur cette adresse extérieure.

Cette nuit, ils ont pris 43 tirs de loin, un volume inhabituel pour les hommes de Steve Kerr mais le technicien avoue volontiers que ce style est nécessaire selon les forces en présence de son équipe actuelle.

« Nous n’avons jamais parlé de volume, la seule chose dont on parle c’est le spacing, » explique-t-il. « Lors des cinq dernières années, nous n’avions pas beaucoup de spacing mais nous avions beaucoup de mouvements, de coupes, d’écrans, de backdoors car des joueurs comme Shaun Livingston, Andre Iguodala, David West n’allaient pas rester derrière la ligne à 3-points mais ils savaient comment faire tourner notre attaque plus proche du cercle. Notre équipe cette saison est différente. Les jeunes joueurs sont habitués à prendre beaucoup de 3-points, c’est comme ça qu’ils ont grandi et qu’ils ont appris à jouer. On essaie de garder tout le monde à l’extérieur pour ouvrir des intervalles pour nos slashers comme Wiggins et Kelly (Oubre Jr). »

Les Warriors ont donc le feu vert de leur entraineur pour dégainer et Stephen Curry, qui a pris 13 tentatives de loin cette nuit, pourra évidemment allumer la mèche dès qu’il le souhaite. Seul bémol pour lui, cette satanée limite de 34 minutes de jeu, mais il a plus d’un tour dans sa poche.

« À chaque match, » dit-il avec le sourire. « À chaque match, je vais demander à Steve (Kerr) et à Mike Brown si je peux jouer un petit plus. Mais il va falloir que je sois fin stratège. »